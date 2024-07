Przegląd prasy Zakopane 1.07.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zakopanem

Prasówka Zakopane 1.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Asfalt, prawie wszędzie asfalt! 91 proc. - to stan zaawansowanie prac na budowie nowego odcinka zakopianki Rdzawka-Nowy Targ. Droga Krajowa nr 47 zmieni komfort podróży, ale też okolicę. Mosty, estakady, węzły i długie wstęgi asfaltu - to wszystko wśród gór, zieleni i okolicznych miejscowości. Kierowcy z nowej DK47 mają skorzystać w październiku, dokładnie od 9 października, i z Krakowa dojadą do Nowego Targu dwoma pasami ruchu. I dwoma wrócą. Wszyscy liczą, że mocno zmniejszy to korki. Na razie zobaczcie najświeższe zdjęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z drona, z drugiej połowy czerwca 2024.