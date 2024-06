Przegląd tygodnia z 30.06.2024 w Zakopanem. Najważniejsze wydarzenia od 23.06 do 29.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Ponad 2500 wolontariuszy ruszyło na tatrzańskie szlaki zbierać śmieci w ramach akcji Czyste Tary. Akcja sprzątania gór odbywa się już po raz 13. - I już możemy powiedzieć, że tych śmieci w Tatrach jest coraz mniej. Teraz czas, by przykład z gór poszedł nad polskie morze – mówi Rafał Sonik, polski przedsiębiorca, sportowiec i filantrop, który zainicjował akcję sprzątania gór.

XVI Wysokogórski Bieg im. druha Franciszka Marduły oraz XII Mistrzostwa Polski w Biegach Wysokogórskich Skyrunning to dzisiejsze (29 czerwca) zmagania biegaczy w Tatrach. Na starcie stanęło ponad 200 osób.

Zakopiańskie Kuźnice – turystyczne serce Zakopanego przez ostatnie dwa lata bardzo mocno się zmieniło. To efekt dużej inwestycji w postaci tzw. centrum przesiadkowego, które powstało w tej części miasta pod Giewontem. Największą różnicę widać w… busach pasażerskich. Tych na górnym placu już nie uświadczymy.

Świnic - to jeden z popularniejszych szczytów w Tatrach, na który stosunkowo łatwo się dostać, bo część drogi możemy pokonać kolejką linową na Kasprowy Wierch. Nie dziwi więc, że wiele osób wspina się na Świnicę w ciągu lata.

Kałuże, błoto i śliskie kamienie - tak trasę piątkowego (28 czerwca) biegu podsumowują zawodnicy. XV Bieg Sokoła na dystansie 15,6 km przyciągnął na linię startu ok. 140 biegaczy.

Tegoroczna rodzinna wyprawa do Morskiego Oka w Tatrach będzie z pewnością niezapomniana. Nie tylko ze względu na fakt, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach, ale także dlatego, że koszty takiego jednodniowego wypadku są wysokie. Dużo wyższe niż jeszcze przed rokiem. Porównaliśmy koszty wyprawy nad słynny tatrzański staw.

Wystarczyło kilka minut intensywnego deszczu, by ulica Smrekowa w Zakopanem stanęła pod wodą. Tej było tak dużo, że na miejsce zostali wezwani strażacy. Musieli wypompować wodę.

Zakopiańscy radni debatowali o stanie miasta po przeczytaniu raportu za 2023 rok. Część radnych, która teraz przeszła do opozycji postrzegają miasto jako krainę mlekiem i miodem płynącą. Radni, którzy przestali być w opozycji mówią o wielkim zadłużeniu miasta. Kto ma rację?

W Tatry buty za kostkę, czy może niskie? To pytanie zaprząta głowy wielu, którzy planują wypad w góry. Obuwie to jeden z najważniejszych elementów naszej górskiej garderoby. Dlatego tak ważne jest, by odpowiednio zostało dobrane.