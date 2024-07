Przegląd prasy z Zakopanego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.07.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.07, w Zakopanem. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zakopane ma powód do wstydu. Dziurawe Krupówki straszą turystów”?

Prasówka Zakopane 2.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zakopane ma powód do wstydu. Dziurawe Krupówki straszą turystów Nierówne i ruszające się kamienie, dziury po kostkach i odpadające kamienie z cokołów latarni i koszy na śmieci - tak obecnie prezentuje się duma miasta, czyli zakopiańskie Krupówki. Turyści zamiast patrzeć w witryny sklepowe muszą patrzeć pod nogi!

📢 Single Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Poszukiwania drugiej połówki na parkiecie. Mamy zdjęcia z imprezy! Single Party to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych imprez organizowanych w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Kolejna edycja tego wydarzenia odbyła się w minioną sobotę (29 czerwca). Początek wakacji to bowiem doskonały czas, by znaleźć nie tylko wakacyjną miłość, ale także taką na lata. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Przygotowano także nową, żółtą opaskę z napisem: "Szalej i nie pytaj co dalej". Czy komuś udało się znaleźć miłość? Zobacz, co tam się działo.

📢 Zakopane znalazło tani i szybki sposób na rozbudowę sieci rowerowej. Ścieżki pędzlem malowane i... gotowe W Zakopanem w nietypowy sposób powstają nowe ścieżki rowerowe. I choć urząd miasta faktycznie nie zbudował nawet metra nowej trasy dla rowerzystów, sieć dość mocno się rozwinęła. A to wszystko za sprawą niecodziennych narzędzi w postaci… pędzla i farby.

Prasówka 2.07 Zakopane: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zakopanem. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Budowa nowej zakopianki Rdzawka - Nowy Targ na ukończeniu. Zobaczcie zdjęcia nowego fragmentu DK47 Asfalt, prawie wszędzie asfalt! 91 proc. - to stan zaawansowanie prac na budowie nowego odcinka zakopianki Rdzawka-Nowy Targ. Droga Krajowa nr 47 zmieni komfort podróży, ale też okolicę. Mosty, estakady, węzły i długie wstęgi asfaltu - to wszystko wśród gór, zieleni i okolicznych miejscowości. Kierowcy z nowej DK47 mają skorzystać w październiku, dokładnie od 9 października, i z Krakowa dojadą do Nowego Targu dwoma pasami ruchu. I dwoma wrócą. Wszyscy liczą, że mocno zmniejszy to korki. Na razie zobaczcie najświeższe zdjęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z drona, z drugiej połowy czerwca 2024.

📢 Zalane Zakopane. Oberwanie chmury nad miastem, podtopione drogi i piwnice. Nawet zakopianka była nieprzejezdna W Zakopanem i okolicznych miejscowościach woda zatapia drogi i przydomowe piwnice. Deszcz wprawdzie przestał padać (godz. 13.30), ale cały czas jest pochmurno, a w prognozie - dalsze opady. Strażacy muszą interweniować w wielu miejscach. Zalana została zakopianka i przez kilka godzin była nieprzejezdna. Na miejscu pojawili się strażacy, którzy odpompowywali wodę. Podczas akcji strażaków policja kierowała samochody objazdami przez wąskie drogi. Strażakom przy użyciu kilku pomp udało się odpompować wodę, która sięgała ponad metr. 📢 Tragiczny początek wakacji na małopolskich drogach. W ostatni weekend czerwca dużo wypadków ze skutkiem śmiertelnym Z policyjnej mapy wypadków drogowych wynika, że na małopolskich drogach od początku wakacji, czyli od 21 czerwca, co drugi dzień dochodzi do śmiertelnego wypadku. Zginęło już pięć osób, w tym trzy w ostatni weekend. Do ostatniego tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę po południu we wsi Bilczyce w gminie Gdów. Kierujący pojazdem osobowym potrącił rowerzystkę, która na jednośladzie przewoziła również swoją 5-letnią córkę. Około 40-letnia rowerzystka zmarła. Dziewczynka w ciężkim stanie została zabrana do szpitala drogą lotniczą.

📢 Szok! Sardynia tańsza niż Zakopane, a Zakopane najtańsze w Polsce. Ceny wakacyjnych noclegów 39% Polaków zamierza w tym roku spędzić wakacje za granicą. Na planowany wyjazd za granicę wydamy średnio blisko 4 500 zł na osobę – taka kwota powinno spokojnie wystarczyć nawet na wakacje na Wyspach Kanaryjskich lub Costa Brava. Może jednak być niewystarczająca, by w podobnym standardzie spędzić letni urlop w Polsce. Eksperci mulitporównywarki rankomat.pl sprawdzili, czy taniej będzie wyjechać na wakacje za granicę, czy może jednak zostać w Polsce. Do analizy wykorzystano siedem ulubionych zagranicznych (na podstawie wyszukiwanych przez klientów rankomat.pl polis podróżnych) oraz najpopularniejsze miejsca wybierane w Polsce.

📢 Pomimo burzy i silnego wiatru noc na Podhalu minęła wyjątkowo spokojnie. W prognozach kolejne burze Kilka powalonych drzew, to podsumowanie działań straży pożarnej w powiatach nowotarskim i tatrzańskim. Noc minęła wyjątkowo spokojnie.

📢 Ratownicy TOPR ewakuowali rannego spod Gerlacha. Mężczyzna spadł z wysokości Ratownicy TOPR ruszyli na pomoc poszkodowanemu turyście na Słowacji. Sokół pomagał mężczyźnie, którzy spadł z wysokości w czasie podejścia na Gerlach. Polscy ratownicy przetransportowali rannego wspinacza do szpitala w Zakopanem. 📢 Awantura przy szlaku do Morskiego Oka. Atak na pracownika parkingu. TPN zgłosił sprawę policji Pracownik parkingu na Palenicy Białczańskiej w Tatrach był obrażany, popychany, kopany i szarpany. Jeden z kierowców próbował najechać samochodem na mężczyznę. Uszkodzony został system parkingowy. Straty to ok. 3000 zł. Tatrzański Park Narodowy zgłosił sprawę policji. 📢 Burze i ulewy nad Małopolską i Krakowem. Silne wyładowania i mocny wiatr! Za nami niespokojna noc w Krakowie i Małopolsce. Z południowego zachodu nadciągnęły burze z deszczem, miejscami padało bardzo mocno. Wystąpiły silne wyładowania atmosferyczne. Wieczorem 30 czerwca apelowaliśmy: Uważajcie na siebie przy tych błyskach i grzmotach, wieje też porywiście. W Małopolsce obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń meteo wydany przez IMGW. Od godz. 20.00 do godz. 5.00 nad ranem w poniedziałek, 1 lipca synoptycy prognozowali burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie nawet do 100 km/h. Może pojawić się grad.

