Przegląd prasy z Zakopanego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.07.2024

Festiwal BNP Paribas Kino Letnie Sopot - Zakopane 2024, to seanse pod gołym niebem. W Zakopanem strefa kinowa powstała na Placu Niepodległości.

Leniwy początek wakacji pod Giewontem. Turyści są, ale na dzikie tłumy górale jeszcze czekają. - Nadal można spokojnie po mieście się poruszać – mówią mieszkańcy Zakopanego. Branża turystyczna jest lekko podłamana. Tym bardziej, że po 15 lipca coś się ruszy, ale nie będzie to wielka lawina.

Od 22 lat na Krupówkach pojawi się mobilny punkt pobierania krwi podczas wakacji. W ostatnich latach jest to autobus z kilkoma stanowiskami, który gwarantuje komfort krwiodawcom oraz personelowi. Autobus będzie stał w każdą środę lipca i sierpnia w godz. 10-15.

W Poroninie wprowadzono darmową komunikację busową. Mogą z niej korzystać zarówno turyści, jak i mieszkańcy. Na razie darmowe przejazdy będą do końca roku. Co będzie w 2025 roku – tutaj urząd gminy jeszcze nie zdecydował.

Wraca pomysł budowy aquaparku w Nowym Targu. Budową basenów – opartych o wodę geotermalną – są zainteresowani miejscowi przedsiębiorcy. Inwestycja ma powstać w rejonie wyjazdu z miasta w kierunku Szaflar.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne opublikowały w środę (3 lipca) wyniki egzaminu ósmoklasisty, który został przeprowadzony w połowie maja. W całym kraju przystąpiło wtedy do egzaminu ok. 220,9 tys. uczniów, w tym ok. 11,3 tys. uczniów-obywateli Ukrainy. Małopolscy ósmoklasiści - już tradycyjnie - wypadli lepiej od średniej krajowej.

Wtorkowe losowania Eurojackpot i Lotto zakończyły się szczęśliwie dla dwóch osób. Jedna z nich zagrała na lotto.pl i trafiła wygraną II stopnia (5+1) w Eurojackpot wygrywając 3 204 587,60 zł (gra na własne liczby). Z kolei druga kupiła kilka zakładów Lotto w kolekturze w miejscowości Jabłonka (woj. małopolskie), z których jeden okazał się być wart dokładnie 2 686 786,50 zł (opcja „zagraj ponownie”).