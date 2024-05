Tygodniowy przegląd prasy 12.05.2024: Zakopane, 5.05-11.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Strażacy zostali wezwani do płonącego samochodu. Pojazdu nie udało się uratować.

Do wypadku doszło na granicy Zakopanego i Poronina w nocy. Wraki pojazdów zablokowały jezdnię. Ranna została jedna osoba.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zakopanem. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jest już tegoroczna lista najlepszych polskich restauracji „Poland 100 Best Restaurants”. Oprócz najlepszych restauracji wyróżniono także najlepsze polskie karczmy. Zwyciężyła Karcma Muzykancko z Poronina, a w zestawieniu oprócz niej jest jeszcze siedem karczm z Małopolski. Sprawdźcie sami, gdzie warto się wybrać, by zjeść coś tradycyjnego i wyśmienitego. Jest w czym wybierać!

Turyści jednak przyjechali do Zakopanego na weekend. Spora część z nich obowiązkowo wyruszyła na spacer Krupówkami.

Po upadku konia na trasie prowadzącej do Morskiego Oka sprawą zajęła się Straż Parku, Policja, a także Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Lewica złożyła projekt, aby zakazać przejazdów zarobkowych pojazdami ciągniętymi przez konie, na których siedzi więcej niż sześciu pasażerów. Viva, która od lat domaga się likwidacji transportu, przypomniała o zbiórce pieniędzy oraz sprzedaży koszulek, z których zysk jest przekazywany na ratowanie koni. Jest też pomysł, by zmienić przepisy, aby konie nie mogły ciągnąć zbyt wielu osób na wozach czy powozach.

Iwona Grzebyk-Dulak będzie współzarządzać miejscowością oddaloną o ponad 120 km od swojej rodzinnej Krynicy-Zdrój. Mimo to nowa wiceburmistrz Zakopanego twierdzi, że jest wiele podobnych cech w obu miejscowościach. - Osoba z zewnątrz na wiele rzeczy patrzy chłodno, patrzy analitycznie i może te decyzje podejmować bez emocji związanych z miejscem. To będzie tylko na plus w tej reformie naszych działań promocyjnych i marketingowych - zapowiada Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.