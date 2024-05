Prasówka 19.05.2024 z całego tygodnia w Zakopanem. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

To jedyna taka noc w roku pełna wydarzeń, które na co dzień nie mają miejsca w placówkach muzealnych. W Galerii Kobierców Wschodnich odbył się pierwszy w historii muzealnictwa pokaz mody.

Tygodniowa prasówka 19.05.2024: 12.05-18.05.2024 Zakopane: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zakopanem. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Po kilkugodzinnym spotkaniu ws. transportu konnego do Morskiego Oka wypracowane zostało porozumienie pomiędzy przedstawicielami organizacji pro-zwierzęcych, wozakami, samorządowcami oraz przedstawicielami rządu i Tatrzańskiego Parku Narodowego. Porozumienie obejmuje ograniczenie ilości osób na wozie do 10 i wydłużony postój na Włosienicy po wjeździe z turystami. Mają zostać ponowione badania obciążeń koni ciągnących wozy. Z porozumienia żadna ze stron nie jest zadowolona. - Nikt nie uzyskał tego z czym przyszedł na spotkanie, ale każdy uzyskał coś. To znaczy, że kompromis jest wyważony - mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.