Przegląd tygodnia z 5.05.2024 w Zakopanem. Najważniejsze wydarzenia od 28.04 do 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Turyści dzisiaj zwiedzają najciekawsze miejsca w Małopolsce. Chyba najwięcej z nich wybrało majówkę na Pustyni Błędowskiej. Takich tłumów dotąd tu nie było. Mimo to każdy znalazł tu dla siebie własny kawałek na piasku i jak chciał, to rozłożył kocyk. Jest też wielu rowerzystów mknących ścieżkami wokół pustyni. Gorzej z możliwością zaparkowania. Miejsca wyczerpały się już przed południem.

Co warto zobaczyć w Polsce? Zobacz moją subiektywną listę aż 25 najpiękniejszych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić choć raz w życiu. To gotowe pomysły na weekend, urlop czy wakacje dla miłośników wędrówek, zwiedzania i podziwiania. Na liście są zabytki, cuda przyrody, skarby UNESCO i inne miejsca w Polsce, które po prostu trzeba zobaczyć. Sprawdź, gdzie już byłeś, a gdzie jeszcze powinieneś się udać.

Incydent z udziałem konia wożącego turystów na szlaku do Morskiego Oka w Tatrach. W piątek 3 maja zwierzę potknęło się i wywróciło. - Fiakier zabrał zwierzę na badania lekarskie - informuje Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego, który nadzoruje przewóz konny na szlaku do Morskiego Oka w Tatrach.

To była wyjątkowa noc w klubie w Energy2000 w Przytkowicach. Tym razem z okazji Majówki klubowicze bawili się w środku tygodnia. We wtorek (30 kwietnia) odbyła się tam energiczna majówka, podczas której goście szaleli nie tylko przy muzyce klubowej, ale także muzyce zespołu Modelki. Zobaczcie zdjęcia.

Kolejny dzień najazdu na Morskie Oko w Tarach. Już z samego rana skończyły się wolne miejsca parkingowe na postojach przy wejściu na szlak do słynnego stawu w Tatrach. Każdy kto jeszcze planuje, by 3 maja odwiedzić Morskie Oko - powinien wybierać się tam komunikację zbiorową.

To była wyjątkowa noc w klubie w Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (27 kwietnia) na parkiecie rządziły pięknie panie podczas imprezy Ladies Night. Tej nocy czekały na nie niespodzianki oraz prawdziwa inwazja markowych prezentów. Nie zabrakło także pokazów pirotechniki scenicznej, wystrzałów konfetti oraz multilaser-show. Dodatkową atrakcją był występ zespołu Cliver na sali dance. Zobaczcie zdjęcia, jak bawili się goście dyskoteki w Przytkowicach.

Gdzie zrobimy sobie najlepsze zdjęcie z Tatr? Nie jest to Kasprowy Wierch, nie jest to Morskie Oko, ani Giewont czy Rysy. Najlepsza fota wychodzi w najsłynniejszym oknie w Tatrach - Oknie Pawlikowskiego w Jaskini Mylnej. Turyści oszaleli na punkcie tego miejsca, co widać z ilości zdjęć z tego okna na Instagramie.