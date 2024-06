Prasówka 27.06.2024 Zakopane. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zakopanego

Kilofy, łopaty i duże metalowe brechy - to narzędzia, którymi naprawiane są tatrzańskie szlaki i układane kamienie, aby turyści mogli bezpiecznie chodzić po górach.

Mam dziś dla ciebie coś wyjątkowego. Jestem pewna, że tak jak ja, zakochasz się w tym deserze i będziesz go robić całe wakacje. To najszybszy deser na lato, jaki można sobie wyobrazić. Jego przygotowanie zajmie ci mniej niż pięć minut, jeśli wcześniej zamrozisz brzoskwinie.

Burze i miejscami grad, a do tego opady deszczu. Najbliższe dni zapowiadają się z dynamiczną pogodą, która szczególnie niebezpieczna może być dla turystów, którzy wakacyjny urlop chcą wykorzystać na wyprawy w Tatry. - Gdy tylko widzimy formujące się chmury burzowe, powinniśmy czym prędzej schodzić do dolin – mówi Krzysztof Długopolski, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W innych rejonach małopolski niebezpieczne będą upały.

Już niemal 100 lat minęło od pierwszych wyborów Miss Polonia. Konkurs zapoczątkowany w 1929 roku do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością, a kobiety z całego kraju biorą udział w rywalizacji o koronę i tytuł najpiękniejszej. Jak wyglądały Miss w latach 30? Te kobiety wyznaczały wtedy kanon piękna. Zobaczcie sami jak wyglądały, a to wszystko na archiwalnych zdjęciach.

Tragiczny wypadek w Tatrach Słowackich. Turysta wpadł do głębokiej szczeliny i zmarł na miejscu. Świadkami zdarzenia byli polscy turyści.

Giewont, Czerwone Wierchy i Wysokie Tatry. Z takimi widokami za oknem codziennie budzi się Kamil Stoch w swoim domu w Zębie. Najwyżej położona wieś w Polsce (1013 m n.p.m), rozsławiona przez wybitnego skoczka narciarskiego, to dziś też popularna miejscowość turystyczna. Piękne widoki gwarantowane.

Do Zakopanego wpłynęły tylko dwie kandydatury w konkursie na stanowisko komendanta Straży Miejskiej. - Nikt z naszych strażników nie aplikował na to stanowisko, na co liczyłem - mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.

W nocy w miejscowości Dzianisz Górny (powiat tatrzański) strażacy zostali alarmowani do zadymienia, które wydobywało się z lasu. Z racji trudnego terenu użyli quadów, a do dokładnej lokalizacji pożaru użyto drona z kamerą na podczerwień. Po szczegółowym rozpoznaniu okazało się, że pali się ognisko w lesie, które było pozostawione bez nadzoru. Na miejscu interweniował OSP Dzianisz Górny oraz OSP Dzianisz Dolny.