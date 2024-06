Prasówka 9.06.2024 z całego tygodnia w Zakopanem. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Słońce na zmianę z chmurami i brak prognozowanych burz. W Tatrach panują idealne warunki do górskich wędrówek, ale dalej trzeba uważać.

Śmiertelny wypadek w Tatrach. W rejonie Małego Koziego Wierchu, w Żlebie Honoratki, zginął turysta, który spadł z dużej wysokości. Dla ratowników TOPR to w ogóle był trudny dzień - w górach wciąż zalegają płaty śniegu, a wielu turystów wyszło w Tatry bez żadnego sprzętu.

Do 5 lat więzienia, kara finansowa i wysoki mandat grożą 28-latkowi z powiatu tatrzańskiego, który nie zatrzymał się do kontroli, przekroczył dozwoloną prędkość i wiele innych przepisów ruchu drogowego, jechał motocyklem bez uprawnień, a posiadane uprawnienia kat. B zostały mu zatrzymane.

Testowe jazdy busa z elektrycznym napędem na drodze do Morskiego Oka trwały tydzień. Pojazd w letnich warunkach dał sobie radę, pytanie tylko, jak poradzi sobie zimą oraz jak zabezpieczyć turystów, by nie wchodzili prosto pod pojazd. O plusach i minusach elektrycznego busa rozmawialiśmy z kierowcą, który wykonywał testowe jazdy.

Tym razem prognozy pogody są łaskawsze dla właścicieli obiektów noclegowych. Widać to po ilości turystów, którzy spacerują Krupówkami.

To była kolejna wyjątkowa noc w klubie w Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (1 czerwca) na parkiecie rządziły pięknie kobiety podczas dedykowanej im imprezy Ladies Night. Na panie tej nocy czekały liczne niespodzianki oraz prezenty. Nie mogło także zabraknąć pokazów pirotechniki scenicznej, wystrzałów konfetti oraz multilaser-show. Ponadto na sali dance wystąpił Dejw. Zobaczcie zdjęcia, jak bawili się goście dyskoteki w Przytkowicach.

Po opadach deszczu nad Tatrami zaświeciło słońce. Niestety synoptycy zapowiadają ok. godz. 16 burze.

Kondycja finansowa Zakopanego wcale nie jest tak dobra jak przedstawiała to poprzednia ekipa? Tak twierdzi nowy burmistrz Zakopanego. - Pieniędzy brakuje na każdym kroku. Uważam, że stan finansowy miasta jest bardzo zły. Oficjalnie deficyt, to jest 80 mln zł, ale realnie myślę, że ok. 100 mln zł - informuje Łukasz Filipowicz.