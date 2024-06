Tygodniowy przegląd prasy 16.06.2024: Zakopane, 9.06-15.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

W Tatrach w sobotę doszło do kolejnego śmiertelnego wypadku, już trzeciego w ciągu ostatnich dni. - Na Wrotach Chałubińskiego turysta najprawdopodobniej poślizgnął się na płacie zmrożonego śniegu i upadł z dużej wysokości doznając śmiertelnych obrażeń – poinformował TOPR.

Jeszcze w te wakacje na drodze prowadzącej do Morskiego Oka ma pojawić się duży autobus z napędem wodorowym. Testów takiego pojazdu w Tatrach jeszcze nie było.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zakopanem. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do zdarzenia doszło na wąskiej drodze w Małem Cichem (pow. tatrzański). Na miejscu interweniowali strażacy i policja.

Doda i Dariusz Pachut od jakiegoś czasu tworzą dość tajemniczą parę. Czasami pokazują się publicznie, ale nie publikują już, jak na początku związku, zdjęć na Instagramie. Zazwyczaj "zdradza" ich piesek piosenkarki- Wolfi, który pojawia się u nich na relacjach w jednym czasie. Teraz wybrali się do Szwajcarii, gdzie Pachut wraz z ekipą chce zdobyć kolejny wodospad w ramach projektu "Korona Wodospadów". Pogoda daje im tam w kość!

Miejscowi i miłośnicy przyrody idący do Kunic po drodze mijają wielką betonową konstrukcję na palach. - Jak ktoś mógł wybudować taki betonowy koszmar przy parku - pytają się turyści. Ich zdaniem taka konstrukcja nie powinna być w pobliżu wejścia do TPN. - Ja zawsze uważałem, że inwestycja jest nieco przeszacowana i nieco przeskalowana - mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.

Kolejny bus z napędem elektrycznym rozpoczął testowe jazdy na drodze do Morskiego Oka. Ciekawostką ma być testowany jeszcze w tym roku pojazd z napędem wodorowym.

"Nasi gol, gol! Nasi gol, gol! Cały czas piłka w grze..." - tak zaczyna się piosenka nagrana dla polskich piłkarzy i kibiców z okazji Euro 2024. Do utworu powstał teledysk, zdjęcia kręcono koło Stadionu Narodowego w Warszawie. A kim jest urocza blondynka, która w tanecznym rytmie wyśpiewuje Robertowi Lewandowskiemu i spółce: "Chłopaki, my jesteśmy z wami na dobre i na złe!"? Panie i panowie, poznajcie Jagodę!

Jesienią 2024 oddany do użytku ma zostać dwujezdniowy odcinek ekspresowej zakopianki pomiędzy Rdzawką a Nowym Targiem. Modernizacja drogi między Nowym Targiem a Zakopanem zakład stworzenie trzypasmowej drogi, z czego pas środkowy ma służyć do lewoskrętu. To oznacza, że korki zostaną, tylko przesunął się trochę dalej. Alternatywą mają być połączenia kolejowe.

Służby mundurowe pod Tatrami uczciły pamięć zamordowanego sierż. Mateusza Sitka. 21-latek zginął na granicy z Białorusią.

Licytacje mieszkań w Małopolsce zaplanowane na lipiec 2024 r. Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych w najbliższych tygodniach. Licytacje to doskonała okazja do zakupu mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie – cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!