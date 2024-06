Prasówka z całego tygodnia 23.06.2024 w Zakopanem. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu tatrzańskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zakopanem. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zapowiada się trudy początek tygodnia w Zakopanem. Do remontu idzie kolejne rondo – tym razem św. Brata Alberta przy Imperialu. Utrudnienia w ruchu wystąpią od 24 do 26 czerwca.

Gruzińska Wardzia była niesamowitym niewidocznym od zewnątrz samowystarczalnym skalnym miastem, w którym żyło w średniowieczu nawet 60 tysięcy osób. Początek jego końca to trzęsienie ziemi w 1283 r., które odsłoniło miasto wydrążone w zboczu góry Eruszeli. Dzieła zniszczenia dokończyli Persowie. Współcześnie można obejrzeć część komnat, kościół oraz przebyć labirynt skalnych korytarzy.

W Zakopanem skaterzy świętują Światowy Dzień Deskorolki. Spotkanie zaczęli od jazdy w Sokolni, a następnie przenieśli się na Plac Niepodległości i do Parku Miejskiego im. marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dla dzieciaków i młodzieży to z pewnością najszczęśliwszy dzień w ciągu roku - koniec nauki i początek dwumiesięcznej laby. W piątek 21 czerwca zakończył się rok szkolny 2023/2024. W Szkole Podstawowej nr 3 w Zakopanem rozdano świadectwa, a także nagrody - dla młodych mistrzyń Polski.

Dobiegają końca prace na zakopiańskiej stacji kolejowej. Przez dwa lata miejsce to zmieniło się nie do poznania. - Zakopane już nie musi się wstydzić tego miejsca – mówią turyści.

Kolejny dzień zgrupowania Miss Supranational 2024! Kandydatki zwiedzają województwo małopolskie! Kolejny intensywny dzień za pretendentkami do korony Miss Supranational 2024. Dziewczyny miały okazję zwiedzić jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, serce województwa małopolskiego oraz miasto królów polskich, czyli Kraków. Dzień finalistki zaczęły od jednego z najpiękniejszych zabytków w naszym kraju, czyli Wawelu.

Dwóch kurierów prowadzi emisariusza. Podążają w trudnych zimowych warunkach, na nartach. Tak wygląda pomnik Kurierów Tatrzańskich, jaki został odsłonięty w zakopiańskich Kuźnicach. - Czekaliśmy na to długie lata. W końcu ci odważni ludzi zostali upamiętnieni – mówi Zbigniew Mrowca ze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Kurierów Tatrzańskich.

Niewidomy koń dopuszczony do pracy na trasie do Morskiego Oka – grzmią obrońcy praw zwierząt z Fundacji VIVA. Domagają się odsunięcia zwierzęcia od ciężkiej pracy i składają skargę do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.