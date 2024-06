Prasówka z maja 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Zakopanego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Długi weekend w Zakopanem. Najazdu nie ma, pogoda odstraszyła turystów? W Tatrach grzmiało. Niektórzy mimo odgłosów burzy szli w góry”?

Przegląd maja 2024 w Zakopanem: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Długi weekend w Zakopanem. Najazdu nie ma, pogoda odstraszyła turystów? W Tatrach grzmiało. Niektórzy mimo odgłosów burzy szli w góry Rozpoczął się długi weekend, ale tłumu turystów w Zakopanem i Tatrach nie widać. Wiele osób zmieniło swoje plany wyjazdowe ze względu na prognozowaną pogodę i opady deszczu. Część turystów mimo ostrzeżeń RCB i odgłosów wyładowań atmosferycznych dalej szła w głąb tatrzańskich szlaków. 📢 Boże Ciało na Podhalu. Tradycyjne procesje przeszły przez góralskie miejscowości ZDJĘCIA Górale bardzo uroczyście uczcili święto Bożego Ciała. W każdej parafii na Podhalu zorganizowano procesje. W Zakopanem oprócz górali w procesjach szli wypoczywający pod Giewontem turyści.

📢 Paraliż w wydziale budownictwa w starostwie tatrzańskim w Zakopanem. Urzędnicy stracili możliwość wydawania decyzji Nowy starosta tatrzański cofnął upoważnienia wszystkim pracownikom wydziału budownictwa w starostwie tatrzańskim do wydawania decyzji. - Teraz jest jeszcze gorzej niż było dotychczas. Nic nie można załatwić – żalą się architekci. W starostwie słyszymy, że to sytuacja tymczasowa, której celem jest reforma i uzdrowienie funkcjonowania wydziału.

Prasówka czerwiec Zakopane: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Zakopanego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kręcą film na Podhalu. Główna droga przez Kościelisko była czasowo zamykana Podczas kręcenia ujęć do filmu ruch na ul. Nędzy Kubińca był zatrzymywany. Mieszkańcy Podhala mogą spodziewać się kolejnych utrudnień związanych z produkcją filmową, która trzymana jest w wielkiej tajemnicy.

📢 Nawet 25 proc. pacjentów nie przychodzi na umówione wizyty u lekarzy specjalistów w Zakopanem Zapisałeś się na wizytę u lekarza specjalisty, ale nie zamierzasz się pojawić – odmówi wizytę. Dzięki temu ktoś inny wejdzie na twoje miejsce i zmniejszą się kolejki. O to apelują lekarze z Zakopanego. Bo czasami zdarza się, że aż 25 proc. pacjentów dziennie nie pojawia się na umówionych wcześniej wizytach. O tym problemie mówi dr Jerzy Toczek, kierownik Poradni Specjalistycznych przy Szpitalu Powiatowym im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 📢 Wizerunkowy strzał w kolano Zakopanego? Tak internauci i przedsiębiorcy podsumowują podwyżkę cen parkingów miejskich Zakopiańscy radni na jednej sesji stworzyli komisję, która ma zająć się odbudową wizerunku miasta oraz podnieśli ceny za parkowanie, które dotyczą turystów. W mediach społecznościowych aż zawrzało, a na górali sypią się negatywne komentarze. - O ile jestem w stanie zrozumieć to od strony względów ekonomicznych, to wizerunkowo jest to strzał w kolano. Szczególnie w czasach gdzie od kilku miesięcy, nawet od kilku lat jest nagonka na Zakopane i jednym z argumentów jest drożyzna i wyzyskiwanie turystów - mówi Emilia Glista z firmy Jointsystem zajmującej się marketingiem i doradztwem dla branży hotelarskiej.

📢 Arabski boom na Zakopane, są nawet reklamy dedykowane turystom z Bliskiego Wschodu. A gości stamtąd będzie jeszcze przybywać Branża turystyczna w Zakopanem przestawia się na gości z Półwyspu Arabskiego. Przy zakopiance pojawił się baner w języku arabskim, wiele restauracji w swoich menu zaznacza, że oferują dania przygotowane metodą halal, czyli dozwoloną według szariatu. Arabscy turyści już pojawili się pod Giewontem, a górale spodziewają się ich jeszcze większego najazdu.

📢 Walka o maszt telefoniczny na Krzeptówkach w Zakopanem. Sieć T-Mobile zapowiada rozmowy z góralami Wciąż analizujemy różne scenariusze i zanim podejmiemy kolejny krok na pewno zaprosimy do rozmowy wszystkich interesariuszy – tak firma telekomunikacyjne T-Mobile odpowiada na nasze pytania dot. planów budowy masztu telefonicznego na Krzeptówkach w Zakopanem. To będzie drugie podejście telekomunikacyjnego giganta do postawienia masztu. W pierwszym poległ z walce z góralami.

📢 Długi weekend Bożego Ciała. Zakopane szykuje się na turystów. Czy będą tłumy? Ile kosztują pobyty? Górale szykują się na kolejny długi weekend i najazd turystów. Długi weekend Bożego Ciała – nazywany potocznie czerwcówką – zapowiada się niemniej tłocznie niż majówka. - Szacujemy, że zarezerwowanych już jest ok. 60 proc. miejsc – mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. 📢 Wypadek śmigłowca w Tatrach. Prywatna maszyna rozbiła się niedaleko Chaty pod Rysami W Tatrach Słowackich doszło do wypadku śmigłowca. Helikopter spadł w sobotę po południu w rejonie Chaty pod Rysami. Podróżowały nim trzy osoby. 📢 Radni spod Giewontu chcą walczyć z modą na hejtowanie Zakopanego. Czy im się to uda? Zakopiańska rada miasta bierze się za wizerunek miasta, który w ostatnich latach mocno został nadszarpnięty. Radni powołali do życia komisję turystyki i promocji – pierwszy raz w historii zakopiańskiego samorządu. Czy taka komisji poradzi sobie m.in. z białym misiem z dolnych Krupówek, który w ostatnich miesiącach poważnie nadszarpnął wizerunek miasta pod Giewontem i z modą na hejtowanie Zakopanego?

📢 Na Kasprowym Wierchu resztki śniegu. W Tatrach robi się bardziej zielono ZDJĘCIA W Tatrach po zimie pozostaje już tylko wspomnienie. Na Kasprowym Wierchu robi się już coraz bardziej zielono. Choć nadal widać płaty śniegu. Na nie muszą uważać turyści - zwłaszcza, gdy poruszają się po nich w stromym terenie.

📢 Zapomniany mord Niemców i pomnik Hasiora przy drodze do zakopiańskich Kuźnic „Prometeusz rozstrzelany” – pomnik Władysława Hasiora na Wielkiej Polanie Kuźnickiej przy drodze do Kuźnic w Zakopanem może znów zabłysnąć w pełnej krasie. W piątek 31 maja przy pomniku odbędą się uroczystości w 80. rocznicę zbrodni niemieckiej w tym miejscu. Na to wydarzenie organizatorzy – Muzeum Tatrzańskie – chcą, by znów pojawiły się żywioły na pomniku: woda i ogień. 📢 Bus elektryczny już wozi turystów do Morskiego Oka! Czy zastąpi konie na stałe? Zobacz zdjęcia Na szlak do Morskiego Oka w Tatrach wyjechał elektryczny bus pasażerski. Pojazd będzie przez najbliższe dwa tygodnie testowany. W ten sposób Tatrzański Park Narodowy realizuje jeden z punktów porozumienia jaki podpisano między organizacjami prozwierzęcymi, góralami zajmującymi się transportem konnym oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

📢 Zakopane na wakacje podniesie ceny na parkingach miejskich. Ale tylko dla turystów Zakopane zaserwuje turystom prezent na tegoroczne wakacje – podniesie stawki za parkowanie w centrum miasta. Rada miasta Zakopanego zdecydowała, by od 1 lipca podwyższyć stawkę o 1 zł. Podwyżka nie obejmie mieszkańców, którzy posiadają tzw. Zakopiańską Kartę Mieszkańca. 📢 Droga S1 przez Beskidy to będzie szybka trasa wysoko przez góry. Przebieg już robi wrażenie. Zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 ma zakończyć się pod koniec lipca tego roku. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka m.in. wielu kierowców w Małopolsce. Trasa prowadząca wysoko przez góry już teraz robi wrażenie, jak można się przekonać na zdjęciach udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Badają drzewa w Zakopanem. Sprawdzają, czy nie wywalą się przy silnym wietrze ZDJĘCIA W Zakopanem rozpoczęło się masowe badanie drzew na terenach miejskich. Pod lupę specjalistów wzięte zostało drzewa stojące przy chodnikach, drogach czy budynkach. Te, co do których pojawiło się podejrzenie, że mogą być osłabione. Ma to uniknąć sytuacji, jaka wydarzyła się w czasie świąt Wielkiej Nocy, gdy silny wiatr powalił drzewa, a te zabiły ludzi. 📢 Poronin z przytupem otwiera sezon letni. Będzie smacznie, muzycznie i sportowo Zlot foodtrucków, koncert z coverami AC/DC, igrzyska sołeckie z konkursami m.in. w rzucie baciokiem, a potem Poroniańsko Sarpacka. Gmina Poronin planuje z przytupem rozpocząć tegoroczny sezon letni. 📢 Wypadek koło Doliny Kościeliskiej. Łania zderzyła się z busem. Zwierzę nie żyje, bus zdemolowany W rejonie wylotu Doliny Kościeliskiej w pow. tatrzańskim doszło do kolizji łani z busem pasażerskim. Auta jest poważnie uszkodzone. Na szczęście żaden pasażer jadący w busie nie ucierpiał. Mniej szczęście miało zwierzę. Nie przeżyło zderzenia z autem.

📢 Tragiczny wypadek w Tatrach. Nie żyje 43-letni turysta. Spadł z wysokości Tragedia w Tatrach. Po słowackiej stronie zginął 43-letni turysta ze Słowacji. Mężczyzna próbował zdobyć Gerlach - najwyższy szczyt całych Tatr.

