Przegląd prasy Zakopane 18.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zakopanem

Ależ to były eleganckie czasy! Panie paradowały w eleganckich sukienkach, a panowie w garniturach i kapeluszach na głowach. Stroje typowe dla minionych czasów znów można było podziwiać w Rabce-Zdrój - za sprawą imprezy retro Dawnej Rabki Czar. W jej tracie otwarto skwer imienia Juliana Zubrzyckiego - dziedzica Rabki-Zdroju i twórcy uzdrowiska.

Prasówka 18.06 Zakopane: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zakopanem. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Szaflarach wstrzymano prace na najgłębszym odwiercie geotermalnym w Polsce. Decyzja o tym, co będzie dalej zapaść ma do końca czerwca. Obecnie wiertło doszło do poziomu 5914 metrów, a plan zakłada osiągnięcie głębokości 7 tys. metrów. - Nawet jak nie dowiercimy się na 7 kilometrów, parametry odnalezionej wody i tak już są bardzo dobre – mówi Rafał Szkaradziński, wójt gminy Szaflary.