Prasówka z Zakopanego 26.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zakopane przygotowuje się do najważniejszego wydarzenia w kalendarzu kulturalnym – Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. W tym roku festiwal odbędzie się pod Giewontem po raz 55. I już wiadomo, że będzie to wydarzenie pełne emocji, radości, muzyki, tańca i śpiewu.

Koniec z wielkimi remontami ulic w Zakopanem w środku sezonu turystycznego. Te, które były zaplanowane na ten rok, zostały przesunięte na jesień – gdy w Zakopanem będzie zdecydowanie mniej ludzi. Dodatkowo rozpoczęto wykonywać część prac nocami – tak by ograniczyć utrudnienia w ciągu dnia.

W lecie konie będą stać w słońcu i się męczyć, a zimą będą marzły - uważają fiakrzy i chcą skrócenia przerw w pracy koni na trasie do Morskiego Oka. Przeciwni są przedstawiciele organizacji prozwierzęcych, którzy chcą utrzymania zasad wypracowanych na specjalnych spotkaniu kilka tygodni temu. - Skrócenie przerwy do 20 minut przywróci fiakrom możliwość wykonania większej liczby kursów, czyli wprost zarobienia większych pieniędzy na cierpieniu koni - tłumaczy Anna Plaszczyk.

Wiosenny Obóz Jaskiniowy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odbył się w jaskiniach: Szczelina Chochołowska, jaskinia Zimna oraz Czarna. W trakcie szkoleń testowano drona do transportu sprzętu.

Paraliż na wjeździe do Zakopanego. Wjazd do miasta pod Giewontem od strony zakopianki jest w permanentnym korku, a dojazd do pensjonatów na Ustupie wiedzie przez… Poronin. Gubią się kierowcy i piesi. Wszystko przez budowę ronda na drodze krajowej.

Nowo otwarty pomnik Kurierów Tatrzańskiej w zakopiańskich Kuźnicach trafił za kraty. Otwarty z wielką pompą monument znów jest niedostępny dla zwykłych ludzi. Na razie mogą go podziwiać z odległości ok. 150 metrów.