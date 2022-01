PŚ Zakopane 2022. Kamil Stoch na Wielkiej Krokwi w roli gościa i DJ-a

Stoch doznaniu poważnej kontuzji kostki (uszkodzenie torebki stawowej) rozpoczął wyścig z czasem, aby odzyskać pełną sprawność przed igrzyskami olimpijskimi, które na początku lutego zainaugurowane zostaną w Pekinie. Intensywna rehabilitacja przynosi najwyraźniej dobre efekty, bo Stoch nie tylko pojawił się na Wielkiej Krokwi, ale "normalnie" chodził.

Był gościem w budce konferansjerów, powiedział kilka słów dla publiczności, m.in. dziękując kibicom za okazywane wsparcie. Zabawił się też w DJ-a, puszczając z głośników utwór "When The Day Comes".