Przegląd prasy z Zakopanego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.06.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.06, w Zakopanem. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Alerty RCB dla Podhala. Nadciąga załamanie pogody, a w Tatrach chmury walczą ze słońcem”?

Prasówka Zakopane 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Alerty RCB dla Podhala. Nadciąga załamanie pogody, a w Tatrach chmury walczą ze słońcem W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek prognozowane są burze, silny wiatr i ulewny deszcz powodujący podtopienia. Alerty do mieszkańców i turystów wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nadciągającą zmianę widać już w Tatrach, gdzie co chwilę zmienia się pogoda.

📢 Kilkadziesiąt akcji ratunkowych w Tatrach, w tym jedna nocna. TOPR podsumowuje długi weekend TOPR podsumował długi weekend w Tatrach. Ratownicy kilkanaście razy musieli wychodzić z pomocą turystom. Najwięcej, bo aż kilkanaście akcji ratunkowych było w piątek 31 maja. Łącznie ratownicy pomogli ok. czterdziestu turystom. Jedna z akcji zakończyła się w poniedziałek 3 czerwca ok. godz. 7 rano.

📢 Wystartował rajd rowerowy Zakopane - Rzeszów w światowym dniu roweru ZDJĘCIA Zakopiańska młodzież szkolna z Mirosławem Sperą, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 na czele wyruszyli w kierunku Rzeszowa. Rajd organizowany jest w ramach obchodów roku Strzelców Podhalańskich. - Nie tylko żołnierze przyjeżdżają do nas, ale my też chcemy przyjechać do nich. Do pokonania mamy ok. 130 km - mówił przed startem Mirosław Spera.

Prasówka 4.06 Zakopane: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zakopanem. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kto powstrzyma ks. Natanka z Grzechyni? Rozbudowuje swoje imperium niezgodnie z prawem i niszczy "Dolinę Skawicy". Sprawa w sądzie Ks. Piotr Natanek, suspendowany duchowny katolicki już kilkanaście lat temu założył "Pustelnię Niepokalanów" w Grzechyni pomiędzy Makowem Podhalańskim a Zawoją. Nikogo nich nie zmyli jednak słowo "pustelnia". To teraz wielkie, pielgrzymkowe centrum, składające się z wielu budynków oraz hektarów ziemi. Natanek ciągle je rozbudowuje i nikt go nie potrafi powstrzymać. Obecnie jest ponad 40 postępowań administracyjnych i sądowych wobec samowoli budowlanych na jego terytorium. Część sąsiadów tego potężnego imperium wynajęła prawnika i próbują powstrzymać niszczenie lasów, łąk i pół w okolicy. Prokuratura Rejonowa z Suchej Beskidzkiej jednak odmówiła wszczęcie śledztwa, ale prawnik sąsiadów - Jan Mlekodaj - odwołał się od decyzji. Wytknął szereg błędów w piśmie od prokuratury. Teraz Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej musi podjąć decyzję co dalej.

📢 To było nowe oblicze festiwalu w Opolu. Apetyty nie zostały jednak w pełni zaspokojone. Jak powinna wyglądać przyszła edycja KFPP? Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu przeszedł do historii. Nowe władze TVP spełniły obietnice, przywracając festiwalowi jego pierwotny, muzyczny charakter. Organizatorzy postawili na autentyczność i prawdziwą muzyczną ucztę, rezygnując z elementów show telewizyjnego, które dominowały w poprzednich edycjach. 📢 W Światowy Dzień Roweru MEMY o rowerzystach. Te żarty najbardziej śmieszą kierowców Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. A skoro 3 czerwca jest Światowym Dniem Roweru, wybraliśmy dla was najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Festiwal śmiechu, który rozbawił cały amfiteatr. Kabareton w Opolu był ostry i bez cenzury – dokładnie taki, jaki być powinien Drugi dzień 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zakończył się występem Kabaretonu, który po długiej nieobecności wrócił na festiwalową scenę. Dwugodzinne show rozbawiło publiczność do łez, a ostre żarty nie miały końca. Kabareciarze bez zahamowań rzucali cięte riposty, które rozbawiły opolski amfiteatr do granic możliwości.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.