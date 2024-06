Przegląd prasy 15.06.2024 Zakopane. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Do zdarzenia doszło na wąskiej drodze w Małem Cichem (pow. tatrzański). Na miejscu interweniowali strażacy i policja.

Jeszcze w te wakacje na drodze prowadzącej do Morskiego Oka ma pojawić się duży autobus z napędem wodorowym. Testów takiego pojazdu w Tatrach jeszcze nie było.

Z przyjemnością informujemy, że multisensoryczna wystawa VAN GOGHA została przedłużona i będzie dostępna w Krakowie do 2 sierpnia 2024 roku! Po ogromnym sukcesie w miastach na całym świecie, takich jak Los Angeles, Nowy Jork, Toronto, Las Vegas, Dubaj, Berlin oraz w paryskim muzeum „Atelier des Lumières”, wielka sztuka połączona z nowoczesną technologią zawitała również do Krakowa, zdobywając ogromną popularnością wśród widzów. Ekspozycję można podziwiać w zabytkowym, niedawno odnowionym Hangarze Czyżyny, zlokalizowanym przy Os. 2 Pułku Lotniczego 26A.

Miejscowi i miłośnicy przyrody idący do Kunic po drodze mijają wielką betonową konstrukcję na palach. - Jak ktoś mógł wybudować taki betonowy koszmar przy parku - pytają się turyści. Ich zdaniem taka konstrukcja nie powinna być w pobliżu wejścia do TPN. - Ja zawsze uważałem, że inwestycja jest nieco przeszacowana i nieco przeskalowana - mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.

Kierowcy zawodowi, mechanicy, warsztaty samochodowe, instruktorzy jazdy. Między innymi w tych kategoriach zostali wyróżnieni ludzie związani z motoryzacją. Poznaliśmy laureatów w naszym corocznym plebiscycie Mistrzowie Motoryzacji. Możecie sprawdzić już najlepszą trójkę w dziewięciu konkursowych kategoriach w naszym województwie.

Kto z nas nie marzył w dzieciństwie o domie na drzewie? Dariusz Pyrz z małopolskiego Małastowa postanowił zrealizować ten fantastyczny pomysł, a zmobilizował go do tego… sen. Zbudował chatkę pośród lasu Beskidu Niskiego, zawieszoną nad strumieniem pośród drzew. I to był strzał w dziesiątkę. Turyści przyjeżdżają z całej Polski, aby zamieszkać w domku z marzeń!