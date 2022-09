Podhale. Złe wiadomości dla narciarzy. Drogi prąd mocno uderzy w stacje narciarskie. Skipassy na pewno będą droższe

Kilka dni temu część stacji narciarskich z Francji zapowiedziało, że jeśli ceny prądu się nie zmienią, nie uruchomią się dla narciarzy najbliższej zimy. Taki scenariusz może czekać także niektóre polskie stacje. A na tych, które będą pracować, narciarze zapłacą dużo więcej za karnety.

Bez prądu ani rusz

- Dla nas energia elektryczna jest niezbędna, by funkcjonować. Prąd wykorzystujemy do armat śnieżnych, oświetlenia stoku, pracy samej kolei, do gastronomii przy wyciągach - wylicza Jan Walkosz-Jambor ze stacji na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem.

Dotychczas średniej wielkości stacja zużywała w czasie zimowego sezonu prądu za ok. 300-400 tys. zł. Największe zużycie jest na samym początku, gdy trzeba przygotować stok do szusowania - wtedy pracują armaty śnieżne - czasami 24 godziny na dobę.

- Dzienne zużycie prądu w czasie naśnieżania przy 25 armatach ok. 10-12 tys. zł. Takie stawki były wcześniej. Jeśli firmy energetyczne wypowiedzą umowy stacjom narciarskim, wtedy te koszty będą 3-4 razy większe - mówi Wojciech Strączek ze stacji narciarskiej na Harendzie w Zakopanem.