Igrzyska Europejskie 2023. Polscy skoczkowie narciarscy bez medalu w pierwszym konkursie. Złoto zdobył Daniel Tschofenig

Wyniki pierwszej serii konkursu skoków w IE 2023 przyniosły niespodzianki

Zmagania przełożono na czwartkowy poranek, na 9:30. Wczesna pora chyba nie posłużyła Polakom. W serii próbnej (jeszcze godzinę wcześniej) najlepiej spisał się a Żyła, który jako jedyny znalazł się w "10" - 7. wynik (dzień wcześniej przed konkursem był 3., a Dawid Kubacki 4.). Pierwsza punktowana seria zaskoczyła wynikami Polaków, nie były tak dobre, jak się spodziewano. Najlepszy z Biało-Czerwonych okazał się najmłodszy w grupie Kacper Juroszek, zajmował 13. miejsce. O dwa "oczka" niżej plasowali się wspólnie Żyła i Kubacki, Stoch był dopiero 27., a Aleksander Zniszczoł nie załapał się do drugiej serii.

W drugiej serii skoków w Zakopanem Polacy mieli lepsze wyniki

Wyprzedziło go dwóch Polaków, którzy wskoczyli do czołowej "10". Świetny skok (106,5 m) oddał Żyła, a kolejni rywale nie potrafili mu dorównać. Kibicom (których na trybunach Średniej Krokwi było - jak na zawody w skokach - mało, tylko kilkuset) pewnie przypomniały się zimowe mistrzostwa świata, kiedy to Żyła na półmetku był 13., a potem pofrunął po złoto. W igrzyskach europejskich tak się jednak nie stało, nasz zawodnik awansował w rankingu, ale "tylko" na 7. pozycję. Na 10. ostatecznie wylądował Kubacki. Poprawił się też Stoch (o 5 "oczek" - 22.), a znaczy spadek zanotował Juroszek (z 13. na 27.),