Przegląd tygodnia w Zakopanem, najważniejsze wydarzenia od 19.09 do 25.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Szukacie pięknej polskiej jesieni, a do tego wycieczek w naturze? Ale nie chcecie się przeciskać w tłumie - jak na szlaku do Morskiego Oka? Warto zaglądnąć w Gorce. To góry bardzo mocno zalesione i nie oblegane tak jak Tatry. Na szlaku z rzadka można spotkać innych wędrujących. Za to wynagradzają nam wysiłek pięknymi widokami, feerią jesiennych barw i spokojem.

Prawie każdy mistrz grzybobrania potwierdzi, że znaleziony w gęstwinie drzew dorodny borowik prosi się o sfotografowanie. Zapewne i w zakamarkach Waszych galerii zdjęć są te, przedstawiające trofea przyniesione z lasu. Jesteście mistrzami grzybobrania? Pochwalcie się tym! Fotografie wysyłajcie na nasz adres e-mail: [email protected], w tytule wpisując "GRZYBY", bądź udostępniajcie w komentarzach pod postem o tej akcji na Facebooku. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną umieszczone w galerii powyżej.