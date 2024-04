Tygodniowy przegląd prasy 28.04.2024: Zakopane, 21.04-27.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Majówka w Zakopanem rozpoczęta. Już kilka dni przed długim weekendem majowym do Zakopanego przybyło sporo turystów. Na szczęście, sprzyjała im pogoda. Na Krupówkach turyści mogli „łapać” promienie słoneczne.

Wiosna w Zakopanem to nie tylko czas, kiedy przyroda budzi się do życia i wszystko zaczyna kwitnąć. To każe czas, kiedy pojawiają się dziesiątki hulajnóg, którymi nie bardzo jest gdzie jeździć pod Tatrami. O czym trzeba pamiętać poruszając się elektryczną hulajnogą?

Siostry same nie chcą budować apartamentów, ale korzystnie sprzedać swoją nieruchomość w Zakopanem, by postawić zgromadzenie w Stróży. Dlatego wystąpiły o warunki zabudowy dla terenu, na którym od lat stoi ich zgromadzenie. - tak w skrócie brzmi oświadczenie Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Bosych w Zakopanem ws. informacji z ostatnich dni o planach deweloperskich dotyczących ich klasztoru w centrum miasta.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zakopanem. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich ponownie otwarta dla turystów. Po zimowej przerwie Tatrzański Park Narodowy otworzył jaskinię dla zwiedzających w piątek 26 kwietnia. To jedna z ciekawszych atrakcji na terenie Tatr. Wejście do jaskini jest jednak dodatkowo płatne.

Kasprowy Wierch i trasa w Dolinie Gąsienicowej, to jedyne miejsce w Polsce, gdzie można jeszcze jeździć na nartach. PKL chcą trasę utrzymać do 5 maja.

Tatrzańscy policjanci ustalili personalia kobiety, która trafiła w weekend do zakopiańskiego szpitala wprost z Krupówek i nie wiedziała jak się nazywa. Okazuje się, że to mieszkanka województwa pomorskiego.

Do zdarzenia doszło wieczorem w czwartek 25 kwietnia. Mężczyzna miał wejść wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Kraków - Zakopane. Ruch pociągów w tym miejscu został wstrzymany.

Dwa tygodnie temu wydawało się, że to definitywny koniec zimy. Nawet na Kasprowym Wierchu widać już było trawę i skały. A tymczasem pogoda zrobiła figla - jak na kwiecień przystało - i zima w góry powróciła. Na Kasprowym przez ostatnie dni przybyło ponad 30 cm śniegu.

Zakopane i Tatry to jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków na majówkowy wypoczynek podczas długiego weekendu. Synoptycy zapowiadają temperatury przekraczające plus 20 st. C i możliwe przelotne opady oraz burzę. Przedstawiciele organizacji turystycznych i właściciele obiektów noclegowych zapewniają, że każdy znajdzie dla siebie miejsce noclegowe. Dodatkową atrakcją weekendu ma być możliwość jazdy na nartach.

Wielkie korki na obwodnicy Krakowa. To skutek porannego wypadku przy węźle Łagiewnickim autostrady A4. Doszło tu do wypadku tira z naczepą, który przewrócił się na bok. Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Cały czas występują bardzo duże utrudnienia w ruchu (godz. 10). Problemów na drogach jest jednak więcej. Do dwóch wypadków doszło na zakopiance.