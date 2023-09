Zamykają Kozią Przełęcz w Tatrach. Zaczyna się wymiana słynnej drabinki

Wymiana 8-metrowej drabinki zapowiadana była przez park od dawna. Ostateczne padło, że odbędzie się to we wrześniu – gdy jest pogoda stabilniejsza, a w Tatrach mniej ludzi. W środę 13 września zamknięty już został szlak z Zawratu na Kozią Przełęcz. Gdy TPN informował o zamknięciu tego szlaku, zapewniał, że żółty szlak z Doliny Gąsienicowej do Doliny Pięciu Stawów przez Kozią Przełęcz będzie w tym czasie otwarty.

Teraz jednak TPN zdecydował, że zamknie i ten szlak, w obie strony. - Transport materiałów do prac remontowych na Orlej Perci może stwarzać poważne zagrożenie dla turystów przebywających na szlaku; konieczne jest także zapewnienie ekipie remontowej największego możliwego komfortu pracy w tak trudnych warunkach – wyjaśnia TPN powody zmiany zdania ws. Koziej Przełęczy. - Prosimy o respektowanie znaków rozmieszczonych w terenie i wybór innych tras wycieczek w tym terminie.