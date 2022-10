Zakopane. Wielka Krokiew - słynne miejsce pod Giewontem. Dokładnie 100 lat temu padł pomysł budowy skoczni Aurelia Lupa

Wielka Krokiew to jeden z symboli Zakopanego. Znajdująca się na górze skocznia jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie. To również cel odwiedzających miasto pod Giewontem turystów. Jest to miejsce treningów oraz zawodów międzynarodowych w skokach narciarskich. Dokładnie 100 lat temu zrodził się plan budowy takiego obiektu.