Zakopane. Koniec ferii zimowych w Małopolsce bliski. Zaglądamy na Krupówki

Pogoda w Małopolsce:

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przejściowo możliwe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, na Podhalu także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Opady będą zanikać w drugiej części nocy. Temperatura minimalna od 1°C do 4°C, w rejonach podgórskich od -2°C do 1°C, wysoko w Beskidach od -5°C do -3°C, na szczytach Tatr około -7°C. W rejonach podgórskich miejscami nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni i zachodni.

W dzień zachmurzenie duże, okresami większe przejaśnienia. Opady deszczu. W górach powyżej 1200 m n.p.m. opady śniegu. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C, w rejonach podgórskich od 4°C do 6°C, wysoko w Beskidach od -2°C do 1°C, na szczytach Tatr około -3°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr powodować może zawieje i zamiecie śnieżne.