W środę i czwartek zaczynają się remonty na popularnych tatrzańskich szlakach

Tegoroczny wrzesień stoi pod znakiem remontów w Tatrach. We wtorek 12 września prace naprawcze prowadzone były na szlaku Kozia Przełęcz – Żleb Kuczyńskiego. Z kolei w środę zamknięty do odwołania zostanie szlak z Zawratu na Kozią Przełęcz. Tam Tatrzański Park Narodowy planuje wymienić łańcuchy asekuracyjne, a także słynną 8-metrową drabinkę na Kozią Przełęcz. Jeśli pogoda będzie sprzyjała, remont na tym szlaku zajmie ok. tygodnia.

Z kolei pod koniec tygodnia rozpocznie się remont nawierzchni asfaltowej drogi do Morskiego Oka. Wymieniony zostanie asfalt na nowy na odcinku 1,2 km od Polany Włosienica w dół. - W środę 13 września na drogę do Morskiego Oka przewieziony zostanie sprzęt. W czwartek rozpoczną się prace od frezowania nawierzchni drogi. Wówczas zamknięty zostanie ruch kołowy, w tym ruch wozów konnych. Ruch pieszy będzie odbywał się normalnie – mówi

Całkowite zamknięcie drogi – także dla ruchu pieszego nastąpi od poniedziałku 18 września – kiedy to będzie robiona nowa nakładka asfaltowa. Prawdopodobnie potrwa to ok. trzech dni. Całość prac, łącznie z poboczami, powinna zakończyć się do końca tygodnia – zapowiada Krzysztof Zięba z referatu drogownictwa w starostwie powiatowym w Zakopanem, któremu podlega droga z Palenicy Białczańskiej do Polany Włosienica. - Całość inwestycji będzie kosztował 943 tys. zł, z czego 755 tys. zł to dofinansowanie.