Trasy spacerowe do 13 km od Zakopanego. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 25 - 26 maja

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na niebanalną ścieżkę spacerową w okolicy Zakopanego? Oto nasze pomysły, gdzie można się wybrać. Mamy 3 ciekawe trasy. Mogą mieć różny dystans, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na prozdrowotny spacer w odległości do 13 km od Zakopanego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe w okolicy Zakopanego warto wybrać w weekend.

Trasy spacerowe z Zakopanego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 13 km od Zakopanego, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 maja w Zakopanem ma być 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 24%. W niedzielę 26 maja w Zakopanem ma być 19°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 46%. 🌳 Trasa spacerowa: Sierpniowa wycieczka na Kasprowy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,68 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 1 100 m

Suma podejść: 1 462 m

Suma zejść: 1 435 m Trasę dla spacerowiczów z Zakopanego poleca Fotorobart Sierpniowa wycieczka na Kasprowy.

W ostani dzień wakacji postanowiliśmy wybrać sie w góry, z parkingu w Zakopanem wyruszyliśmy około 6 (godzina postuju 1 poźniej po 2 zł). Z Kuźnic niebieskim szklakiem poszliśmy do Murowańca. Tak jak przypuszczaliśmy ruch na szlakubył dość spory :). W Schronisku kawka i żółtym szlakiem na Kasprowy Wierch. Na górze tłok jeszcze większy, prawie wszytscy z smartami robią sobie focie, na ich stopach królują "lakierki".

Po krótkiej przerwie ruszamy dalej, czerwonym szlakiem w kierunku Kondrackiej Kopy, tu też bardzo dużo ludzi. Podziwiamy widkoczki i docierami do Przełęczy pod Kondracką..... tam skręcamy " w dół" szlakiem zielonym, tu docira do nas mrożąca wiadomość przekazana przez kogoś idącego od Hali Kondratowej :" na szklaku grasuje niedzźwiedź", faktycznie w dole widać zbiegowsko gapiów. Docieramy tam, w odległości 150m od szlaku Niedżwiedzica z dwoma małymi objada się jagodami, kilka fot i ruszamy dalej ... do Zakopanego.

Pogoda dopisała, choć na Kasprowym był mocny i zimny wiatr.

Całość ok. 22km zajęło nam 7,5 godz.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Oravice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,28 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 258 m

Suma podejść: 336 m

Suma zejść: 318 m Trasę dla spacerowiczów z Zakopanego poleca Mar.fle Wycieczka idealna na wczesną jesień, szczególnie jeśli chcemy wybrać na słowackie baseny termalne. Jedziemy na Orawę. Zostawiamy samochód na parkingu przy basenach (jeszcze z nich skorzystamy) w Oravicach i ruszamy asfaltem przed siebie. Po około jednym kilometrze asfalt się kończy i ścieżka magicznie zaczyna oddalać się od cywilizacji (czerwony szlak). Na początek mały zagajnik z mostkiem nad terenem podmokłym. Jeśli zaczniemy wycieczkę odpowiednio wcześnie to zobaczymy fantastyczne mgiełki na małymi bajorami wokół rzeczki, którą przekraczamy. Wychodzimy na rozległą polanę oddzielona już zagajnikiem i rzeką od ostatnich zabudowań i asfaltowej drogi. Dochodzimy do ściany lasu i wkraczamy na ścieżkę, która wprowadzi nas do wąwozu. Droga jest niezwykle kręta i co zakręt wyłaniają się wspaniałe widoki na ściany wąwozu. Droga cały czas lekko wznosi się w górę. Na pewnym odcinku mamy nawet łańcuchy i mostki, które przeprowadzą nas przez prawy brzeg wąwozu. Krótkie podejście zaprowadzi nas do końca Juranovej Doliny. Teraz już tylko godzinny powrót niebieskim szlakiem do parkingu. Zasłużyliśmy sobie na przyjemny relaks na basenach termalnych. Baseny są czynne cały rok!

Warto na wycieczkę zabrać coraz popularniejsze kijki, które pozwalają łatwiej pokonywać bardziej strome odcinki wąwozu i pozwolą na szybsze pokonanie drogi powrotnej na parking. Całość trasy pokonamy w około trzy godziny, na część basenową powinniśmy zarezerwować sobie minimum dwie godziny. Koszt basenu to około 40 zł (możemy płacić w złotówkach)

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Stylu Zakopiańskiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,67 km

Czas trwania spaceru: 11 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 598 m

Suma podejść: 1 278 m

Suma zejść: 1 071 m Spacerowiczom z Zakopanego trasę poleca Szlaki_Malopolski Szlak Stylu Zakopiańskiego to trasa prowadząca po Zakopanem i prezentująca czterdzieści najważniejszych zabytków tego pierwszego polskiego stylu narodowego, ze sztandarowymi obiektami Witkiewiczowskimi na czele. Szlak został opracowany przez pracowników Muzeum Tatrzańskiego z okazji setnej rocznicy śmierci Stanisława Witkiewicza oraz sto trzydziestej rocznicy urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza, które przypadają w 2015 r. Celem projektu jest także upowszechnianie wiedzy na temat roli budownictwa i sztuki górali podhalańskich w tworzeniu narodowego nurtu w architekturze i rzemiośle artystycznym oraz uwrażliwianie odbiorców na wartości zabytkowe obiektów ludowych i w stylu zakopiańskim. Zwłaszcza ten ostatni spełnił swą patriotyczną rolę w dobie zaborów, kiedy to odwoływanie się do uczuć patriotycznych było często aktem odwagi.

(Źródło: oficjalna strona szlaku)

Na szlaku znajdują się m.in.: willa „Koliba” – pierwszy dom w stylu zakopiańskim, wzniesiony dla Zygmunta Gnatowskiego przy ul. Kościeliskiej;

willa „Oksza” – po wybudowaniu znana pod nazwą „Korwinówka”, zachowana do dzisiaj przy ul. Zamoyskiego; POCZYTAJ WIĘCEJ

dom „Pod jedlami” na Kozińcu – zaprojektowany został przez malarza i krytyka sztuki Stanisława Witkiewicza dla Jana Gwalberta Pawlikowskiego;

kaplica św. Jana Chrzciciela (1895 1900) w kościele Najświętszej Rodziny przy ul. Krupówki;

chałupa Gąsieniców-Sobczaków – w 2009 r. w budynku otwarto wystawę Styl Zakopiański – Inspiracje. Prezentuje ona najcenniejsze eksponaty z pierwszej kolekcji sztuki ludowej na Podhalu Marii i Bronisława Dembowskich. W zbiorach znalazły się obrazy na szkle, ceramika, łyżniki, rzeźba, strój, sprzęty pasterskie – o ozdobnej formie i bogatym zdobnictwie; POCZYTAJ WIĘCEJ

cmentarz na Pękowym Brzyzku – spoczywają tutaj ludzie niezwykli i całkiem zwyczajni, artyści, ratownicy, politycy, sportowcy. Są tu prochy zmarłych z dala od ojczyzny i prochy tych, którzy całe swe życie związali z Zakopanem. Spoczywa tutaj pierwszy proboszcz zakopiański – ks. Józef Stolarczyk, dr Tytus Chałubiński, muzyk Jan Krzeptowski Sabała, pisarz Kornel Makuszyński, artyści rzeźbiarze: Antoni Kenar i Antoni Rząsa. Przeniesiono tutaj po wielu latach prochy osób zmarłych z dala od Zakopanego: Stanisława Witkiewicza, Władysława Orkana, Karola Stryjeńskiego, Kazimierza Dłuskiego i Kazimierza Tetmajera. Zakopiański cmentarz to także niezwykła „galeria”: nagrobki stworzone przez Władysława Hasiora, Antoniego Rząsę, Urszulę Kenar czy Michała Gąsienicę Szostaka są prawdziwymi dziełami sztuki.

willa „Harenda” – w budynku mieści się obecnie Muzeum Jana Kasprowicza;

kaplica św. Krzyża na Kalatówkach.

Opracowanie: Karolina Fidyk

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Zakopanem

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przyda się na spacerze

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Dlaczego warto chodzić na spacery?

Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie.

Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacerowanie to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.