Tatrzański Park Narodowy nagrał rysią rodzinę. To rysica Tylka z młodymi rysiątkami

Ta samica dobrze znana jest naszym przyrodnikom. - To jest Tylka, 3-letnia rysica urodzona w TPN, przedstawicielka gatunku rysia euroazjatyckiego. Jej matka przyszła do nas ze Słowacji. W zeszłym roku obserwowaliśmy Tylkę z jednym młodym, w tym roku opiekuje się piękną gromadką - relacjonują pracownicy parku.

Ryś choć przypomina domowego kota jest od niego jest dużo większy, waży średnio 25 kg. Od innych kotowatych wyróżnia go krótki ogon, zakończony czarną końcówką oraz trójkątne uszy zakończone pędzelkami długich włosów. Rysie prowadzą samotniczy tryb życia. Żyją głównie w lasach, doskonale wspinają się po drzewach i są świetnymi skoczkami. Zamieszkują m.in. jaskinie, dziuple, a nawet nory lisów i borsuków

Ciąża rysia trwa nieco ponad 2 miesiące, a rysica rodzi zwykle od 2 do 3 kociąt. Większe mioty są rzadkością. W pierwszym okresie po urodzeniu młode karmione są mlekiem matki. Następnie rysica dostarcza im stały pokarm intensywnie polując. Gdy młode są już większe, są doprowadzane przez matkę do upolowanej zdobyczy. Pozostaną one z matką do przyszłorocznych, wiosennych godów.