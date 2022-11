Tatry. Dolina Pięciu Stawów Polskich - tam jesień wygląda wyjątkowo [ZDJĘCIA]

Dolina Pięciu Stawów to jednak z bardziej urokliwych, ale zarazem trudno dostępnych dolin w Tatrach. Położona jest na na wysokości ok. 1625–1900 m n.p.m. Wokół doliny rozpościerają się szczyty Tatr Wysokich. Jej nazwa wzięła się z polodowcowych jezior, jakie tam się znajdują. Największe z nich to Wielki Staw Polski. Pozostałe jeziora to: Zadni Staw Polski, Czarny Staw Polski, Mały Staw Polski, Przedni Staw Polski oraz Wole Oko. To ostatnie – szóste jezioro – najprawdopodobniej było zbyt małe i stąd nie nazywano go stawem. Dlatego to Dolina Pięciu Stawów, choć w rzeczywistości jest tam sześć stawów.