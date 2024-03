Szukacie krokusów na Podhalu? W Kościelisku i Witowie jest już ich pełno

Zgodnie z oczekiwaniami, na początku tego tygodnia wysyp krokusów zaczął się już na podtatrzańskich polanach. Szczególnie dużo można podziwiać tych kwiatów na razie na wielu łąkach w Witowie, a także w Kościelisku. Krokusy zaczynają pojawiać się także w Zakopanem i w Tatrach. W górach jednak główny wysyp dopiero przed nami. Tam najwięcej krokusów kwitnie na Polanie Kalatówki, jak i w Dolinie Chochołowskiej.

Od czwartku czeka nas spadek temperatury. Nocami w Zakopanem termometry mogą wskazać minus 4-5 stopni. W ciągu dnia temperatura do weekendu będzie na plusie. Ma być dodatkowo słonecznie. To może być dobry czas na górskie wędrówki i poszukiwanie krokusów. Na początku przyszłego tygodnia czeka nas jednak deszcz, chmury i temperatura w ciągu dnia w granicach 2-4 stopni. Wtedy raczej o krokusach nie ma co myśleć. Jak nawet się pojawią, nie będą w pełni błyszczały swoim pięknem. Dlatego bardzo prawdopodobne jest, że w tym roku nie doczekamy się słynnych fioletowych dywanów w Tatrach. Bo okres kwitnienia krokusów zostanie rozciągnięty w czasie.