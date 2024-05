Ścieżki spacerowe do 13 km od Zakopanego. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 25 - 26 maja

Szukasz pomysłu na ciekawą trasę na spacer z Zakopanego? Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać. Mamy 3 ciekawe trasy. Mogą mieć różny czas przejścia, dzięki czemu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na ciekawy spacer w odległości do 13 km od Zakopanego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe w okolicy Zakopanego proponujemy na weekend.

Wycieczki ze spacerem w okolicy Zakopanego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 13 km od Zakopanego, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 maja w Zakopanem ma być 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 56%. W niedzielę 26 maja w Zakopanem ma być 19°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 81%. 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Stylu Zakopiańskiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,67 km

Czas trwania spaceru: 11 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 598 m

Suma podejść: 1 278 m

Suma zejść: 1 071 m Trasę dla spacerowiczów z Zakopanego poleca Szlaki_Malopolski Szlak Stylu Zakopiańskiego to trasa prowadząca po Zakopanem i prezentująca czterdzieści najważniejszych zabytków tego pierwszego polskiego stylu narodowego, ze sztandarowymi obiektami Witkiewiczowskimi na czele. Szlak został opracowany przez pracowników Muzeum Tatrzańskiego z okazji setnej rocznicy śmierci Stanisława Witkiewicza oraz sto trzydziestej rocznicy urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza, które przypadają w 2015 r.

Celem projektu jest także upowszechnianie wiedzy na temat roli budownictwa i sztuki górali podhalańskich w tworzeniu narodowego nurtu w architekturze i rzemiośle artystycznym oraz uwrażliwianie odbiorców na wartości zabytkowe obiektów ludowych i w stylu zakopiańskim. Zwłaszcza ten ostatni spełnił swą patriotyczną rolę w dobie zaborów, kiedy to odwoływanie się do uczuć patriotycznych było często aktem odwagi.

(Źródło: oficjalna strona szlaku) Na szlaku znajdują się m.in.: willa „Koliba” – pierwszy dom w stylu zakopiańskim, wzniesiony dla Zygmunta Gnatowskiego przy ul. Kościeliskiej;

willa „Oksza” – po wybudowaniu znana pod nazwą „Korwinówka”, zachowana do dzisiaj przy ul. Zamoyskiego; POCZYTAJ WIĘCEJ

dom „Pod jedlami” na Kozińcu – zaprojektowany został przez malarza i krytyka sztuki Stanisława Witkiewicza dla Jana Gwalberta Pawlikowskiego;

kaplica św. Jana Chrzciciela (1895 1900) w kościele Najświętszej Rodziny przy ul. Krupówki;

chałupa Gąsieniców-Sobczaków – w 2009 r. w budynku otwarto wystawę Styl Zakopiański – Inspiracje. Prezentuje ona najcenniejsze eksponaty z pierwszej kolekcji sztuki ludowej na Podhalu Marii i Bronisława Dembowskich. W zbiorach znalazły się obrazy na szkle, ceramika, łyżniki, rzeźba, strój, sprzęty pasterskie – o ozdobnej formie i bogatym zdobnictwie; POCZYTAJ WIĘCEJ

cmentarz na Pękowym Brzyzku – spoczywają tutaj ludzie niezwykli i całkiem zwyczajni, artyści, ratownicy, politycy, sportowcy. Są tu prochy zmarłych z dala od ojczyzny i prochy tych, którzy całe swe życie związali z Zakopanem. Spoczywa tutaj pierwszy proboszcz zakopiański – ks. Józef Stolarczyk, dr Tytus Chałubiński, muzyk Jan Krzeptowski Sabała, pisarz Kornel Makuszyński, artyści rzeźbiarze: Antoni Kenar i Antoni Rząsa. Przeniesiono tutaj po wielu latach prochy osób zmarłych z dala od Zakopanego: Stanisława Witkiewicza, Władysława Orkana, Karola Stryjeńskiego, Kazimierza Dłuskiego i Kazimierza Tetmajera. Zakopiański cmentarz to także niezwykła „galeria”: nagrobki stworzone przez Władysława Hasiora, Antoniego Rząsę, Urszulę Kenar czy Michała Gąsienicę Szostaka są prawdziwymi dziełami sztuki.

willa „Harenda” – w budynku mieści się obecnie Muzeum Jana Kasprowicza;

kaplica św. Krzyża na Kalatówkach.

Opracowanie: Karolina Fidyk

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Kasprowy Wierch - Świnica - Dolina Pięciu Stawów - Krzyżne Stopień trudności: 3.0

Dystans: 31,93 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 1 398 m

Suma podejść: 2 348 m

Suma zejść: 2 403 m Spacerowiczom z Zakopanego trasę poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych Trasa dla osób ambitnych, o dobrej kondycji i wytrzymałości.

Całość to ponad 30 km, zatem może być to bardzo dobry trening dla biegaczy górskich, lub osób lubiących długie wycieczki górskie. Całość prowadzi szlakami turystycznymi, ale warto mieć przy sobie mapę, chociażby ze względu na szybko zmieniająca się w Tatrach pogodę (warto zmodyfikować trasę, w przypadku przecenienia swoich sił, bądź przypadku pogorszenia pogody). Na tłumy ludzi możemy natknąć się tylko na dwóch odcinkach – przy Dolinie Pięciu Stawów, oraz na zejściu z Murowańca, poza tym szlaki są mało uczęszczane.

Na trasie spotykamy dużo technicznych przejść – warto zabrać ze sobą rękawiczki, ponieważ na podejściu na Świnicę, oraz na zejdzie spotkamy łańcuchy.

Na trasie mijamy kilka potoków, co jest szczególnie istotne dla biegaczy, którzy nie chcą brać bardzo dużo wody ze sobą, więc są miejsca gdzie możemy ją uzupełnić (dodatkowo zawsze można podeść do schroniska).

Przemierzając tatrzańskie ścieżki mamy możliwość sprawdzić swoich sił na trudnych skalistych zbiegach, oraz na stromych podbiegach (szczególnie pod Krzyżne).

Łączna suma podejść to ponad 2300 m, zejść 2400 m.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Zakopane City Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,37 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podejść: 226 m

Suma zejść: 186 m Remik poleca trasę spacerowiczom z Zakopanego

Trasę zaczynamy przy Rondzie Wjazdowym do Zakopanego. Dalej kierujemy się na północ drogą Chramcówki. Po lewej stronie możemy zwiedzić Teatr Witkacego. "Założyciele to absolwenci Wydziału aktorskiego i reżyserii dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Działalność teatru liczy już 25 lat i jest jednym z bardziej znanych w Małopolsce.

Idąc dalej na północ dojdziemy do Dworca autobusowego oraz Dworca PKP. Vis a vis dworca autobusowego, w niewielkim bukowym parku znajduje się pomnik upamiętniający Józefa Kurasia "Ognia" i jego podkomendnych, poległych w walce z hitlerowskim i komunistycznym zniewoleniem w latach 1943-1950. Dalej na ulicy Jagiellońskiej po lewej stronie mamy teraz zbocze wzgórza Antałówka, u podnóża którego usytuowano osiedle mieszkaniowe, po prawej - liczne drewniane wille, usytuowane wśród wysokich drzew dawnego pierwotnego lasu. Większość z nich pochodzi z początków XX wieku i w większym czy większym stopniu nawiązuje do stylu zakopiańskiego. Na tej ulicy znajduje się wiele pensjonatów do wynajęcia.

Pod adresem Jagiellońska 16 znajduje się willa "Konstantynówka" , wybudowana w 1900 r. wg projektu samego Witkacego. Przed I wojną światową dom ten należał do Anieli Zagórskiej, kuzynki Josepha Conrada. Wielki pisarz tutaj właśnie mieszkał podczas swojego ostatniego pobytu w Polsce, od sierpnia do października 1914 r. Na tej samej parceli, nieco w głębi mieszczą się kolejno najpierw hotel "Warszawianka", a dalej - galeria Władysława Hasiora.

Kolejną atrakcją jest Aqua Park Zakopane, usytuowany po przeciwnej stronie ulicy.

Następnie idziemy ul. Chałubińskiego, mijamy rondo i znajdujemy się na ul. Bronisława Czecha

Po prawej stronie rozciąga się wielka polana Bogówka, sięgająca aż po zbocza Krokwi. Dobrze widoczny jest zespół mniejszych skoczni narciarskich usytuowanych w północnym stoku. Średnią Skocznię wybudowano w latach w 1961-62 przed Mistrzostwami Świata FIS, później obok stanęły treningowe skocznie Mała i Maleńka. Wszystkie trzy są pokryte igielitem, co umożliwia organizację zawodów także latem.

Mijamy ul. Żeromskiego i dochodzimy do terenów, zajmowanych przez Centralny Ośrodek Sportowy. Po lewej stronie ulicy Czecha widzimy ośrodek "Zakopane", w którym często odbywają się zgrupowania sportowe i obozy kondycyjne. Po prawej stronie - zespół stadionów (lekkoatletyczny i piłkarski oraz lodowy), korty tenisowe, hala sportów siłowych.

Następnie podążamy spacerową ulicą Józefa Piłsudskiego, potem Makuszyńskiego, Grunwaldzką, Orkana, Stolarczyka, Kościeliską.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Zakopanem

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przyda się na spacerze

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Co dają regularne spacery?

Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacerowanie to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.