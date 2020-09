Przegląd tygodnia w Zakopanem, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Nie Giewont, nie Rysy ani nawet nie Rusinowa Polana... Tegoroczne wakacje pokazały, że w Tatrach jest nowe miejsce, na punkcie którego dosłownie zwariowali Instagramerzy! To Jaskinia Mylna a dokładnie jedno z "Okien Pawlikowskiego" czyli malownicza grota skalna z której rozpościera się przepiękny widok na okoliczne szczyty. Po tym jak w internecie ogłoszono, że to jedno z najlepszych w Tatrach zdjęć na robienie "sweetfotek" i innych zdjęć do mediów społecznościowych tą część Doliny Kościeliskiej dosłownie okupują turyści z aparatami w ręce. Musimy jednak przyznać, że faktycznie zdjęcie w takim miejscu to jest coś!

Wielu z odwiedzających Tatry swoje górskie wycieczki organizuje tak by w ich trakcie lub na koniec wędrówki znaleźć się w jednym z górskich schronisk. Nic dziwnego! Po wysiłku wspinaczki nie ma niczego przyjemniejszego niż talerz ciepłej zupy, pyszna kawa czy słodka szarlotka z widokiem na góry. Ale gdzie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego zjemy najlepiej? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Wakacyjny urlop w 2020 roku może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Z uwagi na pandemię koronawirusa nie wszystkie kraje otworzyły granice przed Polakami, a jeśli tak, to często wjazd do nich wiąże się z dodatkowymi warunkami. Dlatego przygotowaliśmy szczegółowy przewodnik po krajach Europy oraz po popularnych destynacjach (jak np. Egipt) poza nią, opisując obowiązujące w nich obostrzenia i przepisy. Materiał jest na bieżąco aktualizowany, więc warto do niego wracać, bo niemal codziennie coś się zmienia – kolejne państwa otwierają się na świat, a inne dostosowują zasady do nowych warunków epidemicznych. Wakacje 2020.

Turyści nie wystraszyli się koronawirusa. Najlepiej świadczą o tym liczby turystów, którzy odwiedzili w lipcu i w sierpniu Tatrzański Park Narodowy. Przed dwa wakacyjne miesiące po szlakach w Tatrach wędrowało milion 280 tys. osób. To o 65 tys. osób mniej niż przed rokiem. Ale wpływ na to miała głównie deszczowa pogoda w lipcu.

Rysy - najwyższy szczyt w polskich Tatr czaruje swoją magią tysiące ludzi. W Polsce zrobiła się moda, by każdy kto jest w Tatrach wszedł na Rysy. Ratownicy TOPR oceniają, że tutaj działa efekt "naj". - Każdy chce zdobyć najwyższy szczyt Polski. idą tak zarówno ci doświadczeni, ale i ludzie, którzy są po raz pierwszy w Tatrach - mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Nie inaczej było w te wakacje. Rysy dziennie zdobywało setki osób - i to zarówno z polskiej i słowackiej strony. Instagram został dosłownie zasypany zdjęciami z najwyższego punktu na terenie Polski.

Marzy wam się nocleg w sercu Tatr? Do wyboru mamy kilka tatrzańskich schronisk, które oferują noclegi. Nie są to oczywiście luksusowe apartamenty z pięciogwiazdkowego hotelu, ale typowe turystyczne warunki. Jak wszystko dzisiaj, także i nocleg w schronisku jest płatny. Okazuje się jednak, że nie trzeba być krezusem, by zdecydować się na noc w schronisku. Ceny są przystępne. A gdzie jest najtaniej?

Do popadania w hurraoptymizm jeszcze daleko, ale wygląda na to, że koronawirus odpuszcza powoli na Podhalu. Wszystko wskazuje na to, że w ogłoszonej jutro (czwartek 3 września) aktualizacji listy najbardziej zainfekowanych COVID-19 powiatów, w naszym kraju starostwo nowotarskie spadnie z grupy "czerwonej" do "żółtej". Bardzo blisko strefy zielonej jest natomiast powiat tatrzański. By do niej trafić minister zdrowia - zgodnie ze swoimi zapowiedziami - będzie musiał jednak wziąć pod uwagę dodatkowe kryteria oceny.