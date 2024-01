Podhalańskie stacje narciarskie nie dały się odwilży. Sezon narciarski w pełni Łukasz Bobek

Choć przez ostatnie dni na termometrach w Zakopanem mieliśmy dodatnie temperatury, nie zatrzymało to sezonu narciarskiego. Podhalańskie stacje narciarskie świetnie przygotowały się do sezonu i przetrwały odwilż. - Warunki do szusowania są dobre. Nie mamy problemów ze śniegiem - mówi Jan Walkosz-Jambor ze stacji narciarskiej na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem.