Oto 10 najlepiej ocenianych stacji narciarskich na Podhalu według użytkowników Google

Jak oznakowane są trasy narciarskie?

Przed rozpoczęciem przygody ze stokiem warto jednak zapoznać się z pewnymi istotnymi elementami takimi jak na przykład oznaczenia tras narciarskich. Warto zaznaczyć, że inne stoki powinny wybrać osoby, które pierwszy raz decydują się na zjazdy, a inny osoby, które już posiadają pewne doświadczenie w tym zakresie.

Trasy zielone - są to trasy dla osób początkujących, jednocześnie najmniej wymagające. Wyróżniają się tym, że są szerokie, a ich kąt nachylenia jest mały. Przez to, że raczej nie spotkamy tam zaawansowanych snowboardzistów czy narciarzy, doskonale nadają się do nauki jazdy dla dzieci czy dla tych, którzy pierwszy raz podejmują nowe wyzwanie.



Trasy niebieskie - są one trudniejsze niż trasy zielone, jednak nieznacznie. Będą dobrym wyborem dla osób, które nie mają niewielkie doświadczenia lub preferują spokojne zjazdy. Trasy oznaczone tym kolorem to dobry wybór także dla osób, które chcą szlifować swoją technikę. Stoki oznaczone na niebiesko wybiera większość średnio doświadczonych narciarzy, ponieważ są one doskonałe dla osób, które dobrze czują się na stoku, ale cenią sobie bezpieczną i spokojną jazdę.