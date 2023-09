Oktoberfest pod Giewontem? Święto piwa i bawarskiej kultury pod Gubałówką

Oktoberfest to jeden z najbardziej znanych festiwali na całym globie. To wydarzenie do Monachium - stolicy Bawarii co roku przyciąga tłumy z różnych zakątków świata. Atrakcyjne wydarzenia, pieniące się piwo, wesoła atmosfera – wkrótce ma zagościć także na Podhalu. Restauracja i Browar Gwarno pod Gubałówką – należąca do Polskich Kolei Linowych – organizuje Oktoberfest 16 września. Zabawa potrwa do 3 października.

Początki Oktoberfestu sięgają aż do roku 1810. Historia głosi, że okazją do październikowego świętowania był ślub księcia Bawarii Ludwika z księżniczką Teresą von Sachsen-Hildburghausen. Ponoć wówczas na łąkach pod murami miasta oprócz biesiady, zorganizowano między innymi wyścigi konne, a także spektakl w hołdzie dla rodziny królewskiej, podczas którego goście raczyli się piwem. Impreza spodobała się mieszkańcom Bawarii, dlatego podjęto decyzję, by powtórzyć ją za rok oraz w kolejnych latach. W ten sposób festyn stał się tradycją, która w Monachium obchodzona jest do dziś. Obecność piwa na zaślubinach książęcej pary nie była przypadkowa. Po pierwsze w zawiązku z obowiązującym na terenie Niemiec prawem czystości tego napoju, piwo można było warzyć jedynie od 29 września do 23 kwietnia, dlatego na początku nowego sezonu piwowarskiego należało zużyć zapasy browaru. Po drugie wrzesień to miesiąc chmielowych żniw, a to już wystarczający powód do świętowania.