Odwilż nawet w Tatrach. Morskie Oko zaczęło rozmarzać. Wchodzenie na lód ekstremalnie niebezpiecznie Łukasz Bobek

Morskie Oko w Tatrach zaczęło rozmarzać. Na lodowej tafli pojawiła się woda, a przy brzegu lód w ogóle zaczyna znikać. Dlatego Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów by nie wchodzili już na lód. Bo to może być poważnym zagrożeniem.