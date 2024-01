Niebezpieczne warunki w Tatrach. Lawinami zagrożona jest nawet droga do Morskiego Oka

- W wyższych partiach Tatr panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. Odradzamy wyjść powyżej górnej granicy lasu. Szlaki są tam nieprzetarte i w wielu miejscach występują głębokie zaspy - ich przebieg jest w większości niewidoczny. Na graniach występują miejscami nawisy śnieżne. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) wraz z umiejętnością posługiwania się nim – dodaje Tatrzański Park Narodowy.

- Zagrożenie lawinowe trzeciego stopnia oznacza, że nawet pozornie bezpieczna droga do Morskiego Oka jest zagrożona lawinami – dodaje TOPR.

Na bardzo popularnej drodze do Morskiego Oka jest kilka miejsc, skąd mogą schodzić lawiny. Są tam trzy takie niebezpieczne punkty, gdzie mogą schodzić lawiny. To Siwarny Żleb niedaleko Wodogrzmotów Mickiewicza. Przecina on szlak turystyczny. Drugiej miejsce znajduje się ok. 150-200 metrów za Włosienicą – w stronę Morskiego Oka. To słynny Żleb Żandarmerii.

Niebezpiecznie jest także nad samym Morskim Okiem. Chodzi o teren przed schroniskiem, nad którym góruje Marchwiczny Żleb.

Ratownicy w ostatnich dniach mieli sporo pracy. - Niestety pomimo znacznego zagrożenia lawinowego oraz niekorzystnych warunków pogodowych, spora ilość turystów wędruje w wyższych partiach Tatr. Ponownie zalecamy zrewidowanie swoich górskich planów – apeluje TOPR.