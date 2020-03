Najwyższa Izba Kontroli uderza w powiat tatrzański. Na pozwolenia budowlane czeka się tu zbyt długo

NIK stwierdza, że nie jest to winą braku pieniędzy, czy zbyt małej ilość urzędników pracujących w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Tych było 20, choć tylko dwóch miało uprawnienia budowlane. Dodatkowo pracę wydziału wspomagało kilku prawników zatrudnionych zarówno w starostwie jak i z kancelarii zewnętrznych. W tej sytuacji jako powód opóźnień wyliczane są jednak liczne uchybienia formalno-organizacyjne.

Jednym z nich jest fakt, że urzędnicy WBiA w starostwie błędnie przyjęli, że do okresu 65 dni koniecznych na wydanie decyzji mogą odliczyć sobie dni pomiędzy wysłaniem do wnioskodawców pism z prośbą o uzupełnienie dokumentacji, a dniem w którym te brakujące dokumenty dostaną. Inwestorzy nie mogą tez brać czynnego udziału w postępowaniu i natychmiast reagować na urzędnicze wątpliwości. Wydział Budownictwa i Architektury nie zapewnia też należytej ochrony dla zabytków sąsiadujących z nowymi inwestycjami, a w jednym z przypadków nie wiedzieć czemu rozpoczął natomiast procedurę, pomimo, że składający wniosek o pozwolenie na budowę nie wniósł jeszcze do kasy powiatu stosownej opłaty skarbowej.