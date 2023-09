Meksykańska fala w Tatrach. Zabawa turystów w drodze na Rysy jak kibiców na stadionie piłkarskim. Tego jeszcze w górach nie grali!

„Największa meksykańska fala Tatr! W kolejce było dość zabawnie Rysy SK, 9.09.23 – czytamy we wpisie

Ostatni weekend stał pod znakiem pięknej pogody. Tysiące turystów chciało wykorzystać doskonałe warunki do chodzenia po górach i wybrało się w Tatry. W efekcie na popularnych szlakach były prawdziwe tłumy. Taka sytuacja miała także miejsce na szlaku na Rysy, po słowackiej stronie Tatr, gdzie w drodze na szczyt pojawiły się… długie kolejki. Turyści postanowili umilić sobie czas „stania w korku” i zorganizowali zabawę, która głownie kojarzona jest nie z turystyką, a kibicowaniem. Setki stojących ludzi na szlaku zorganizowało wielką, meksykańską falę.

Meksykańska fala w Tatrach wzbudziła skrajne emocje

Pod filmem pojawiło się wiele komentarzy. Niektóre były przychylne i doceniały pomysłowość turystów w umilaniu czasu potrzebnego na czekanie w kolacje na szczyt, a inne krytykowały zachowania ludzi wskazując, że Tatry to nie stadion piłkarski i na takie zabawy w górach nie powinno być miejsca. Oto przykładowe opinie:

mi się podoba taka energia. Jak już się tam jest to i tak stać trzeba. Można stać i narzekać, karmić frustrację, a można się zwyczajnie uśmiechnąć do siebie i drugiego człowieka – napisał fdr_po_godzinach

Stałem w tej kolejce i nie uważam, aby było to coś strasznego ani Januszowego. Jeżeli stoisz 1.5h, aby pokonać drabinkę i czuć, że rośnie napięcie ponieważ ludzie się irytują to taka „Januszowa Fala” potrafi rozładować napięcie i zdecydowanie nikomu krzywda się nie stała. Także wyciągamy kije z tyłka i życzę Wam tyle wejść co zejść :) - michal.czerkas

Jednych to bawi, mnie już nie. Dlatego omijam takie terminy i szlaki.. Różnych ludzi spotykamy na naszych ścieżkach. Ale to już wszystko zależy od poziomu kultury w stosunku do natury i drugiego człowieka. Góry to nie stadion, Hala sportowa czy nie można było chociaż tak bez tych krzyków - napisał użytkownik crochet_u_anny

Night w zyciu! Nie z tym chce kojarzyć wolność która niesie przyroda, góry i lasy…. - napisał bushwhack_yeti

