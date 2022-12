Glamping w Polsce na zimę: 7 najciekawszych obiektów, w których warto spędzić urlop. Co oferują i ile to kosztuje?

Noclegi pod namiotem mają swój urok, jednak chłód skutecznie zniechęca nas do takiej formy spędzenia nocy. A gdyby tak móc przenocować pod namiotem, w którym nie trzeba martwić się o ogrzewanie i inne udogodnienia? Luksusowe kopuły, czyli glampingi, to świetna alternatywa dla noclegów pod namiotem i... tradycyjnych hoteli. Zobaczcie, w którym glampingu w Polsce warto spędzić urlop zimą. Co oferują obiekty i ile to kosztuje?

Glamping – co to jest?

Glamping to połączenie angielskich słów glamourous [tłum. ekskluzywny] oraz camping [tłum. kemping]. Oznacza luksusowy kemping, w którym goście mogą wypocząć w komfortowych warunkach, nie rezygnując z bliskości natury. W Polsce miejsc, które oferują taką formę noclegu jest już całkiem sporo – wśród nich te ulokowane w lasach oraz wśród górskich krajobrazów. Niektóre obiekty czekają na gości także zimową porą – zobaczcie, gdzie warto się wybrać, decydując się na taką formę wypoczynku.

Vegan House (woj. dolnośląskie)

Rozwiń

W malowniczych Nagodzicach znajduje się miejsce wyjątkowe – glamping Vegan House. Choć mile widziani są tam wszyscy goście, podczas pobytu w luksusowych namiotach będą wam serwowane najpyszniejsze dania kuchni wegańskiej. Właściciele zwierząt mogą przyjechać tam ze swoimi pupilami (psy, koty, łasice, kuny, jenoty) i nie uiszczać za nie dodatkowej opłaty. To miejsce przyjazne zwierzętom, ale przede wszystkim ludziom, którzy chcą żyć w zgodzie z własnymi przekonaniami.

Ile to kosztuje?

Koszt za dobę w namiocie dwuosobowym to 560 zł. Śniadanie, dostęp do sauny i internetu, parking i drewno do kominka w cenie.

Tatra Glamp (woj. małopolskie)

Rozwiń

Wypoczynek zimą w ciepłym namiocie u stóp Tatr brzmi jak sen – okazuje się, że można go urzeczywistnić w Bukowinie Tatrzańskiej. W pełni wyposażone namioty są zlokalizowane w niedalekiej odległości od najważniejszych miejsc i atrakcji okolic Zakopanego. Każdy z obiektów dysponuje tarasem, z którego można podziwiać malowniczą panoramę Tatr. Jeżeli szukacie dobrego miejsca na nietuzinkowy wypoczynek niedaleko ulubionych stoków, to jedna z najlepszych opcji.

Ile to kosztuje?

Pod koniec stycznia 2023 roku cena za dobę w jednym z luksusowych namiotów dwuosobowych to ok. 813 zł.

Kalevala (woj. dolnośląskie)

Rozwiń

W niewielkiej wsi Borowice, leżącej zaledwie 11 kilometrów od Karpacza, możecie przenieść się do Finlandii – to nie żart! Wioska Kalevala to miejsce do złudzenia przypominające tradycyjną lapońską wioskę. Swój udział ma w tym także karkonoska przyroda, bardzo podobna do tej, którą spotkacie w rejonach Finlandii. Kalevala to nie tylko wyśmienita atrakcja turystyczna, ale też idealne miejsce na przenocowanie w jednym z tradycyjnych obiektów, bez opuszczania granic naszego kraju.

Ile to kosztuje?

Cena noclegu w namiocie lapońskim to 800 zł za dobę.

Planeta Glamping (woj. mazowieckie)

Rozwiń

Jeżeli nie macie ochoty na zimowe wyjazdy daleko od domu, a jesteście mieszkańcami centralnej części naszego kraju, także i tu znajdziecie bardzo ciekawe miejsce. Zlokalizowana w Zalesiu Górnym (ok. 25 km od Warszawy) Planeta Glamping oferuje komfortowe noclegi w luksusowych namiotach przez cały rok. Obok znajduje się m.in. Dzielnica Filmowa (wspaniała atrakcja dla wielbicieli kina – tych małych i dużych) oraz zalesiona przestrzeń, idealna do spacerów na świeżym powietrzu. Ile to kosztuje

Ceny za dobę różnią się w zależności od wybranego namiotu i dnia tygodnia i wahają się między 550 a 800 zł. Szczegółowy cennik znajdziecie na stronie internetowej glampingu.

Peak Glamp (woj. małopolskie)

Rozwiń

Peak Glamp w Poroninie tworzy sześć kopuł – każda z nich oferuje wspaniałe widoki na Tatry. Dostęp do internetu, ogrzewanie, aneks kuchenny i jacuzzi to tylko niewielka część udogodnień. Największym z nich jest jednak lokalizacja – samochodem do Zakopanego dostaniecie się w ok. 15 minut.

Ile to kosztuje?

Pod koniec stycznia 2023 cena za dobę w namiocie dwuosobowym to ok. 900 zł.

Mountain Glamp (woj. małopolskie)

Rozwiń

Siostrzany Mountain Glamp także znajdziecie w Poroninie. Ogrzewane i dobrze wyposażone namioty to idealne miejsce na romantyczny wypad we dwoje. Widok na Tatry i bliskość najważniejszych atrakcji Zakopanego sprawiają, że dobrze odnajdą się tam zarówno miłośnicy sportów zimowych, jak i fani tradycyjnego wypoczynku i spacerów po urokliwych zakątkach Małopolski. Ile to kosztuje?

Koszt noclegu dla dwóch w styczniu 2023 (ze śniadaniem dostarczonym prosto pod wejście namiotu) to 950 zł za dobę.

Glamping Pasieka (woj. małopolskie)

Rozwiń

Jeżeli wybieracie się w Tatry zimą, macie do rozważenia jeszcze jedną, równie ciekawą propozycję – to Glamping Pasieka, zlokalizowany w miejscowości Groń. Każdy z namiotów z panoramicznym widokiem na góry pomieści 4 osoby, co sprawia, że to obiekt idealny na rodzinny wypad. Podobnie jak inne glampingi u stóp Tatr, kopuły są wyposażone w aneks kuchenny i prywatną łazienkę.

Ile to kosztuje?

Koszt za dwie noce w połowie lutego 2023 to ok. 1005 zł, czyli ok. 500 zł za dobę (dwie osoby). Czytaj też: Zakopane: TOP 25 atrakcji stolicy Podhala dla dorosłych i dzieci. Górka plaża, labirynt lodowy, mysie królestwo i inne cuda

