Biznes w Tatrach, TPN pozwala na coraz więcej. "Mają chronić przyrodę, a nie zbijać kasę"

Komercja jednak zaczęła się wdzierać także w same Tatry. Stragany z małą gastronomia, lodami, pamiątkami – te rosną jak grzyby po deszczu przy najpopularniejszych szlakach w Tatrach – do Morskiego Oka, Doliny Kościeliskiej, czy Chochołowskiej. Stoiska wystawiają prywatni przedsiębiorcy, ale i sam Tatrzański Park Narodowy. Teraz czas na noclegi w parku narodowym…

Wyżej, za rozwidleniem szlaku, przy drodze na Myślenickie Turnie i dalej na Kasprowy Wierch uruchomiono z kolei hotel. Powstał on w budynku należącym dawniej do zakładu energetycznego (mieściła się tam mała elektrownia wodna). Budynek przejął Tatrzański Park Narodowy, a następnie wydzierżawił prywatnemu przedsiębiorcy. Obiekt nie został rozbudowany, ale wyremontowany.

Dawniej nocować w górach można było tylko w schroniskach turystycznych. Były to spartańskie warunki, w salach wieloosobowych, na piętrowych łóżkach. Teraz powstają także luksusowe apartamenty – i to nie tylko w schroniskach.

Samochody na szlakach

Do apartamentów PKL goście mogą dojeżdżać własnymi samochodami. Z kolei do hotelu, który znajduje się wyżej, goście są dowożeni samochodem terenowym sygnowanym logiem hotelu. Zarówno droga do apartamentów, jak i do hotelu wiedzie już po szlaku turystycznym.

- Nie wiem ile tych hotelowych auta tam jest, ale kursują z Kuźnic do Zakopanego co chwilę. W czasie ostatniego spaceru do Kuźnic naliczyłam cztery kursy – mówi pani Maria Gawlak, mieszkanka Zakopanego. - Nie podoba mi się to, że park dopuszcza taką jazdą po szlakach. Tatry zostały nam odebrane, by chronić przyrodę, a nie zbijać kasę. Jak taki hotel i jeżdżący tam i z powrotem samochód chronią góry? Nie rozumiem tego. Miała być miłość do gór, jest miłość do pieniądza?

Na dodatek kilka tygodni temu TPN rozpoczął przebudowę kasy biletowej, która dotychczas stała na rozwidleniu szlaków na Kondratową i na Kasprowy Wierch. Ta powstaje w nowej lokalizacji – powyżej hotelu. Według turystów wygląda to na działanie specjalne – by ludziom nie wydawało się, że samochody hotelowe jeżdżą z gośćmi już po płatnym szlaku. Choć z drugiej strony nowa kasa biletowa spowoduje, że goście nowego hotelu będą zmuszeni płacić każdorazowo za wejście na szlak. Przy dotychczasowym układzie kasy, goście wychodząc z hotelu już za kasą.