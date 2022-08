19 sierpnia w Zakopanem rozpocznie się góralska „bitka” o prestiżowe Złote ciupagi!

Taniec poruszy niebo i ziemię, śpiew odbije się od tatrzańskich grani, muzyka popłynie z samego serca, a do tego cudowna wielojęzyczna gwara, barwne stroje z całego świata, niezwykłe instrumenty oraz tradycyjne rękodzieło - to wszystko tylko podczas 53. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Patronat honorowy nad tym prestiżowym wydarzeniem, które rozpocznie się 19 sierpnia, objęła prezydencka para - Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

- Kultura ludowa jest siłą naszego regionu. To ona, wraz z pięknem górskiego krajobrazu, od lat zachęca do przyjazdu wszystkich spragnionych kontaktu z tradycją przekazywaną tutaj pieczołowicie z pokolenia na pokolenie - mówi Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. - Wierzę, że ta wspaniała impreza będzie się w dalszym ciągu rozwijała, przyciągając pod Giewont kolejne pokolenia miłośników folkloru. Do zobaczenia w Zakopanem!