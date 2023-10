Zanim Zakopane stało się miastem. Nie uwierzysz, jak wyglądało przed ponad 100 laty! I ten widok z Gubałówki... Małgorzata Mrowiec

Stragany na jednej z ulic Zakopanego na tle Gubałówki (być może Krupówki). Fotografia z końca XIX lub początku XX w. autor nieznany/ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie Zobacz galerię (43 zdjęcia)

Dokładnie 90 lat temu - 18 października 1933 roku - Zakopane uzyskało prawa miejskie. A jak to miejsce wyglądało pod koniec XIX i na początku XX wieku? Zaświadczają o tym wykonane wtedy fotografie. Zakopane, do którego prowadzi bita droga (bez korków) i Krupówki bez tłumu turystów - trudno to sobie wyobrazić, ale za to można zobaczyć. Takie zdjęcia ma w swoich zbiorach Muzeum Etnograficzne w Krakowie, a my prezentujemy ich wybór.