Zakopiańska policja szuka świadków wybuchu gazu w wypożyczalni nart na Gubałówce

- Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zakopanem prowadzi postępowanie dotyczące eksplozji materiału łatwopalnego, który doprowadził do uszkodzenia budynku w dniu 13 lutego 2024 roku w miejscowości Zakopane przy ul. Droga Stanisława Zubka (Gubałówka). Wszelkie osoby, które znajdowały się w chwili zdarzenia na miejscu i były świadkami tego zajścia prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zakopanem – apeluje zakopiańska policja.

Świadkowie mogą się zgłaszać za pośrednictwem e-mail: [email protected]. - W treści wiadomości prosimy o wskazanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru pesel a także telefonu kontaktowego – apeluje policja.

Do wybuchu doszło w godzinach przed południowych. Zgłoszenie do służb o eksplozji nadeszło o godz. 10.26. Na miejscu okazało się, że niemal całkowicie zniszczony został drewniany budynek, w którym znajdowała się wypożyczalnia nart. - Poszkodowana została jedna osoba, która po zdarzeniu oddaliła się w nieznanym kierunku. Mężczyzna trafił do zakopiańskiego szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej w związku z licznymi oparzeniami jakich doznał. Strażacy przekazali, że najprawdopodobniej doszło do wybuchu gazu propan-butan, który najprawdopodobniej ulotnił się z butli – informowała wówczas policja.