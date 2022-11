Zakopianka. Tunel mamy, droga do Nowego Targu powstaje. A co dalej? Czy będą zmiany na drodze pod sam Giewont?

Według szacunków kierowców nowy tunel pod Luboniem Małym przyspieszył przejazd z Krakowa do Zakopanego średnio o ok. 15-20 minut. Co ważniejsze, droga w góry będzie bezpieczniejsza - zwłaszcza zimą. Teraz kierowcy z Krakowa są w stanie dojechać dwupasmową drogą do Rdzawki. Kolejny odcinek nowej dwupasmówki - do Nowego Targu - już powstaje. Według zapowiedzi Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, być może jedną nitką nowej drogi dojedziemy do stolicy Podhala w 2023 roku, a na pewno całą nową drogą – w 2024 roku.

Tutaj jednak rodzą się obawy - że w Nowym Targu powstanie wąskie gardło. Od stolicy Podhala do Zakopanego bowiem ciągnie jedna droga - po jednym pasie w każdy kierunku. Co prawda w Nowym Targu wielu kierowców będzie mogło się rozjechać - w kierunku Pienin i Szczawnicy, Białki Tatrzańskiej i Spisza czy w kierunku Czarnego Dunajca i Orawy. Większość jednak samochodów będzie zmierzała w kierunku Zakopanego. I ta większość utknie w korkach.