Zakopane. Sylwester TVP na Równi Krupowej się odbędzie. Rozpoczęły się już przygotowania do budowy sceny

Zakopane. Budowa sylwestrowej sceny na Równi Krupowej

O tym, że taka impreza wróci do Zakopanego mówiło się już od kilku tygodni. Jednak ostatecznej decyzji dotąd nie było. Koncert organizuje Telewizja Polska we współpracy z miastem.

- Ja od początku mówiłem, że jesteśmy otwarci na zorganizowane przez Telewizję Polską kolejnego koncertu sylwestrowego. Wszystko było jednak uzależnione od decyzji Telewizji - mówi Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego.

Jak widać, decyzja zapadła. Do Zakopanego docierają kolejne tiry z materiałami potrzebnymi do wybudowania sceny plenerowej. Powstanie ona w tym samym miejscu co dwa lata temu (przed rokiem z uwagi na pandemię koncertu nie było). Będzie to na górnej Równi Krupowej. Dodatkowo widać, że organizatorzy szykują się na koncert z udziałem publiczności. Świadczyć o tym mogą rozkładane barierki, które mają wyznaczać miejsce imprezy masowej, jak i dzielić je na sektory.