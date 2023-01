Zakopane: darmowa atrakcja w stolicy Podhala. Co oferuje Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN? Godziny otwarcia, dojazd

Tatrzański Park Narodowy to prawdopodobnie jeden z najchętniej odwiedzanych przez turystów obszar przyrodniczy w Polsce. Tamtejsze szczyty i unikalna przyroda budzą zainteresowanie gości. Żeby dowiedzieć się więcej o przyrodzie Tatr, można wybrać się do Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN. To jedna z najciekawszych atrakcji Zakopanego, którą w dodatku można zwiedzić za darmo. W naszym artykule znajdziecie najważniejsze informacje na temat placówki: godziny otwarcia, wskazówki dojazdowe i, rzecz jasna, wystawy.

Muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem

Turystyczny potencjał Tatr został zauważony bardzo dawno temu. Wraz z napływem turystów pojawiła się także potrzeba ochrony wyjątkowej przyrody tamtych terenów – w 1954 roku utworzono tam Tatrzański Park Narodowy, a 30 lat później – Centrum Edukacji Przyrodniczej, do 2004 roku znane jako Muzeum Przyrodnicze TPN. Jeżeli planujecie wypoczynek na Podhalu, koniecznie zajrzyjcie w jego progi – o tym, dlaczego warto zobaczyć tamtejsze wystawy, przeczytacie w naszym artykule.

Co skrywa Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN? Gigantyczna makieta Tatr zaskakuje, bawi i uczy - i jest darmowa

Zwiedzanie Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN rozpoczyna się przy ogromnej makiecie najwyższych polskich gór – jej wymiary to aż 3 na 6 metrów, co sprawia, że to największy w kraju obiekt tego typu. Dzięki kolorowemu podświetleniu zwiedzający w łatwy sposób mogą zapoznać się z rzeźbą terenu nie tylko Tatr polskich, ale i słowackich. Chociaż zaprezentowane w centrum ciekawostki zaskoczą każdego, warto wybrać się tam szczególnie z dziećmi w każdym wieku, bowiem informacje zaczerpnięte podczas zwiedzania na pewno przydadzą im się na lekcjach przyrody (a później biologii czy geografii), ale także mają szansę rozwinąć w maluchu różnorakie pasje.

W CEP TPN wsłuchaj się w głos zwierząt – mieszkańcy Tatr i ich ciekawe opowieści

Zwierzęta są nierozerwalną częścią dziedzictwa Tatr – w końcu symbolem jednego z najpiękniejszych parków narodowych w kraju jest kozica górska. Oczywiście nie jest to jedyny gatunek, który zamieszkuje tamtejsze tereny – niektóre z nich żyją w Tatrach od tysięcy lat. O tym, jak ważną dla całego ekosystemu częścią są mieszkańcy parku, opowiadają w centrum… one same. Wystawy przedstawiające modele m.in. niedźwiedzia, ptaków, lisa czy kozic wzbogacone są o głos lektora, który wciela się w rolę zwierząt i w zrozumiały nawet dla najmłodszych sposób opowiada o ich zwyczajach i górskim życiu.

Tatrzański ekosystem a człowiek – jak nie szkodzić środowisku podczas wycieczki?

Centrum TPN to źródło ciekawostek także o człowieku, a właściwie jego wpływie na tatrzańską przyrodę. Aby to zobrazować, wystarczy wyobrazić sobie tatrzańską polanę – miejsce przecięcia szlaków turystycznych i wypoczynku dla zmęczonych wędrowców. Niestety, niektórzy – z braku świadomości lub niedbalstwa – pozostawiają tam po sobie śmieci, jednocześnie zanieczyszczając teren. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co dokładnie możecie zrobić dla pięknej przyrody Tatr, koniecznie wsłuchajcie się we wskazówki nietypowych przewodników CEP.

Jaskinia okiem nietoperza. Przydatne porady latającego ssaka

W polskich Tatrach mamy ponad 800 jaskiń – większośc z nich nie jest otwarta dla ruchu turystycznego, zdarzają się jednak wyjątki – mowa tu chociażby o Jaskini Mroźnej, Smoczej Jamie czy jaskiniach Pawlikowskiego. To, że po wielu z nich nie chadzają ludzie nie oznacza przecież, że nie toczy się tam życie. Więcej o tatrzańskich skalnych wnękach opowie wam nietoperz – ich niewielki, latający lokator. Oprócz tego, zapozna was też z innymi gatunkami zamieszkującymi górskie szczeliny i przypomni o tym, jak przygotować się do zwiedzania tych obiektów.

Inne darmowe atrakcje Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN – kino 4D i Sala Odkryć

W dzisiejszych czasach dzieci nie wyobrażają sobie nauki bez pomocy technologii. Na szczęście, w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN owej nie brakuje – filmy edukacyjne prezentowane przy użyciu technologii 4D (obraz 3D i ruchome fotele) to tylko jeden z przykładów. Na szczególną uwagę zasługuje także Sala Odkryć, czyli miejsce, w którym za pomocą gier komputerowych dzieci nauczą się orientacji w terenie, rozpoznawania odgłosów wydawanych przez zwierzęta, czytania mapy i innych umiejętności niezbędnych podczas górskich wypraw.

Darmowa atrakcja Zakopanego nie tylko na ferie: godziny otwarcia i mapa