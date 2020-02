Wyjedź z Zakopanego bez chińszczyzny i tandety !

Najprościej można by powiedzieć, że klienci, którzy po prostu to kupują. Czy jednak mają alternatywę i mogą wybrać „inne” ?

Nadzieją miał być konkurs Muzeum Tatrzańskiego na projekt pamiątki z Zakopanego, ale nie oszukujmy się "Domy duchy" czy bardziej komercyjne "Zakopiny" i firanka z Giewontem nie podbiją serc masowego odbiorcy, który właśnie chciałby nabyć coś co będzie mu przypominać stolicę Tatr. To trochę romantyczne marzenie jurorów konkursu. Czy jest więc w Zakopanem miejsce, gdzie artyści spotykają się z komercją i ku zadowoleniu obu stron oferowane przez nich projekty zyskują stałych odbiorców, przez co promują nie tylko siebie, swoje marki i nazwiska, ale przede wszystkim przez swoją twórczość promują Podhale jako nowoczesny region, który może pochwalić się dizajnem nie tylko w nawiązaniu do tradycyjnego folkloru?

Dobra wiadomość jest taka, że mamy takie miejsce. To butik PolscyProjektanci.com działający od grudnia 2018 roku na 1 piętrze Centrum Handlowego Krupówki 40. Co tak naprawdę wyróżnia sklep z polskimi projektantami od wszystkich innych na Podhalu ? Użytkowa oferta, którą po zakupie można na co dzień pokazywać i nosić zarówno w Gdańsku, Londynie czy Madrycie.

Jak mówią sami właściciele butiku PolscyProjektanci.com „Zastanawiamy się dlaczego nie doceniamy najbardziej twórczej społeczności w Zakopanem i na całym Podhalu jaką są młodzi wiekiem i duchem niezależni twórcy. Mamy na co dzień dostęp do genialnych pomysłów młodych ludzi z Liceum Kenara, których większość prac ginie w czeluściach notatników i komputerów. To jest kopalnia pomysłów. Konkurs na wzór skarpetek związanych z Podhalem, zorganizowany we współpracy z najlepszym w Polsce producentem autorskich skarpetek był strzałem w dziesiątkę. Skarpetki z oscypkami, krokusami i górami za sprawą klientów wędrują daleko w świat. Mają swoją historię, są inne, nie kiczowate. Turyści je pokazują z dumą na zdjęciach mówiąc o wsparciu młodych artystów. W ofercie butiku są najwyższej jakości koszulki i bluzy tworzone przez projektantów z tego regionu. Właśnie ta bardzo dobra jakość, rękodzieło i wyjątkowe wzornictwo powodują, że to już nie jest fikcja - bluzy, swetry i czapki takich marek lokalnych jak Jules czy Flow Experience noszą ludzie zarówno w Peru i Brazylii jak i w Toruniu. Koszyki wiklinowe z metką z Zakopanego od Gąsienicowej można spotkać nawet w Australii i Arabii Saudyjskiej, a etui i ładowarki GSM z Cichego doceniają klienci z Emiratów Arabskich i z Doliny Krzemowej. Łącznie to już kilkanaście marek pod jednym adresem, które udowadniają każdego dnia, że Podhale jest nowoczesne i atrakcyjne.

Promujemy Zakopane przez modę i nowoczesny dizajn. To my tutaj jesteśmy dla klientów i turystów a nie odwrotnie. Pokażmy Zakopane nie jako stolicę kiczu, ale twórcze miejsce, które co roku rozwija ogromny potencjał artystów z regionu Podhala.”

Butik PolscyProjektanci.com to ponad 50 marek autorskich polskich projektantów z całej Polski. Krótkie limitowane kolekcje oraz ręcznie robione pojedyncze egzemplarze. Zawsze najwyższej jakości.