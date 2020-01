Wygraj wyjazd do Planicy! Zagraj w Fortuna Puchar Świata Deluxe Ski Jump pod Wielką Krokwią w Zakopanem!

Niezapomniane emocje O popularności Deluxe Ski Jump nie trzeba nikogo przekonywać. Grą interesował się również sam Adam Małysz, dyrektor ds. skoków i kombinacji norweskiej PZN. – Lubiłem grać w DSJ, chociaż nie jestem wielkim fanem gier komputerowych. To była kultowa gra, więc chyba nie ma osoby, która choć raz by w nią nie zagrała. Cieszę się na tę reaktywację i że fanom się to podoba – stwierdził.

Rekordowe skoki Podczas zawodów we Wrocławiu padł rekord rozgrywek. Aż 213,6 punktu zdobył pan Jarosław Kowalski z Krakowa. – Bardzo się cieszę, że udało mi się pobić dotychczasowy rekord! Tydzień przed finałem znowu zacznę trenować, żeby w Zakopanem powalczyć o Planicę. Oddawanie idealnych skoków, to kwestia treningu - trzeba nauczyć się wyczuwać dobrze wiatr, próg i sylwetkę skoczka w locie. Chcę też zasymulować warunki zawodów w domu - muzykę, i różne rozpraszacze, które mogą mi przeszkodzić w skupieniu. Skoro teraz udało mi się tak fajnie skoczyć, to czuję, że mam szansę na wygraną i chcę ją wykorzystać! Nastawiam się na ostrą walkę. Ostatnia szansa na pobicie rekordów nadarzy się już 24 i 25 stycznia w Zakopanem.

O grze opowiada Dawid Loranc, zwycięzca turnieju w Bielsku Białej. Grałem dość dużo jak byłem dzieckiem, a ta gra stała się bardzo popularna w czasach Małyszomanii. Nawet w późniejszych latach miałem takie okresy, że włączałem grę jak się zaczynał sezon skoków narciarskich, żeby chociaż raz zagrać w cały Puchar Świata. Lubię DSJ 2 za to, że miała praktycznie żadne wymagania sprzętowe, więc każdy mógł w to zagrać. Kolejne skocznie ładowały się szybko. Nie ma żadnych przerywników, komentarza i nie wiadomo czego. Czysta rozrywka i niesamowita grywalność jak na taką niepozorną grę. Samotne bicie rekordów skoczni jest uzależniające, ale gra oferuje także grę w kilka osób, to jest dopiero zabawa.

Grałem w tę grę i wszystkie zagrożenia w szkole miałem z tego powodu. Lubię ją czasem sobie włączyć, żeby się przy niej zrelaksować. - mówi zwycięzca z Katowic, Tomasz Balwierz. Moją formę wyszlifowało technikum informatyczne, bo często graliśmy po prostu na lekcjach. - dodaje o grze Łukasz Uramowski, który wygrał w Kielcach.

O motywacji do zawodów opowiada Grzegorz Salwa, zwycięzca krakowskich eliminacji. Chciałem się sprawdzić, jak wypadam na tle zawodników innych miast. Wygrywałem z większością kolegów, kiedy graliśmy w szkole.

Wspaniałe nagrody

W trakcie ostatnich eliminacji w Zakopanem do dyspozycji uczestników są cztery stanowiska z komputerami: trzy z nich służą do treningów, a jedno jest dedykowane do oddawania konkursowych skoków. Każdy zawodnik na miejscu może skorzystać z dwuminutowej sesji treningowej, po której oddaje dwa skoki w sesji konkursowej.

O czym trzeba pamiętać, radzi Apoloniusz Tajner, Prezes Zarządu PZPN - Ja zagrałem kilka razy i muszę przyznać, że DSJ wymaga dużo treningu. Najważniejsze, by wyczuć moment odbicia z progu. Zawodnicy trenują to latami, dzięki czemu uzyskują pełen automatyzm. Te same zasady dotyczą DSJ, dlatego zachęcam do udziału w tej zabawie.

Do gry na pewno potrzebne jest skupienie - dodaje Dawid Loranc, zwycięzca turnieju w Bielsku Białej. Ważna też jest pamięć mięśniowa, która została mi po latach grania w młodości. Kluczem do dobrego skoku jest poprawne wybicie i odpowiednio wczesne złapanie noszenia. Jeśli nie złapię wcześnie wiatru pod narty to skok jest do niczego, a zawsze miałem z tym problemy na dużych skoczniach w tej grze, więc o ten element miałem największe obawy.

W każdym z eliminacyjnych miast na zawodników czekają dyplomy i upominki, a na najlepszych cenne nagrody oraz finał zmagań w Zakopanem, na który zostaną zaproszeni najlepsi zawodnicy z każdego miasta. Finał będzie można obejrzeć już 26 stycznia między godziną 13:00 a 14:00 na terenie Wielkiej Krowi. Mechanika Wielkiego Finału odwzorowuje mechanikę Pucharu Świata. Uczestnicy będą oddawać skoki w dwóch turach - w pierwszej kolejność ustalona jest losowo, w drugiej skaczą w kolejności od ostatniego miejsca. Rozgrywka potrwa maksymalnie 30 minut.

Zachęcamy do zagrzewania do walki w Wielkim Finale zwycięzców ze swoich miast!

Terminarz Fortuna Puchar Świata Deluxe Ski Jump:

23.11 - 25.11.2019 - Wisła, - zakończone

30.11 – 01.12.2019 – Katowice, - zakończone

07.12 – 08.12.2019 – Kielce, - zakończone

14.12 – 15.12.2019 – Bielsko-Biała, - zakończone

28.12 – 29.12.2019 – Kraków, - zakończone

03.01 – 04.01.2020 – Wrocław, - zakończone

11.01 – 12.01.2020 – Łódź - zakończone

24.01-25.01.2020 – Zakopane, ul. Piłsudskiego 32 pod Wielką Krokwią

26.01.2020 - Zakopane, ul. Piłsudskiego 32 pod Wielką Krokwią

W turnieju udział wziąć mogą tylko osoby pełnoletnie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.fortunadsj.pl