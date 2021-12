Wycieczki rowerowe do 7 km od Zakopanego. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Wycieczki rowerowe z Zakopanego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Zakopanego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 grudnia w Zakopanem ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 grudnia w Zakopanem ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

🚲 Trasa rowerowa: MTB dla Wytrwałych

Stopień trudności: 3

Dystans: 45,94 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz.

Przewyższenia: 343 m

Suma podjazdów: 1 128 m

Suma zjazdów: 1 140 m

Trasę dla rowerzystów z Zakopanego poleca BikePoint

Trasa skierowana do miłośników MTB. Trasa biegnie przez Gubałówkę, gdzie odbija w szlak czarny w kierunku Płazówki i Kojsówki. Trasa poprowadzona terenem, dociera do Witowa, mijając po drodze urokliwą kaplicę Św. Anny na Płazówce. W Witowie skręca w lewo i kieruje rowerzystę do wylotu Doliny Chochołowskiej. Przerwa w schronisku na Polanie Chochołowskiej i do Zakopanego wracamy Drogą pod Reglami mijając po drodze bacówki i kilka ciekawych punktów widokowych. W Zakopanem biegnie obok skoczni i wraca do Krupówek.

