W Tatrach zakończyły się testy hybrydowego wozu konnego, który miał wozić turystów do Morskiego Oka. Nowoczesny fasiąg przegrał z górami

Oprócz niewystarczającej mocy zastosowanych w wozie akumulatorów, problematyczne okazało się nastawianie mocy wspomagania w trakcie jazdy.

- Aby sprawnie obsługiwać system wspomagania, na wozie musiałyby być dodatkowa osoba, która by pilnowała na bieżąco pracy wspomagania i monitorowała parametry tak, aby nie dochodziło do szybkiego rozładowania akumulatora. Nie da się raz ustawić parametrów wspomagania i jechać, ponieważ trasa ma odcinki wypłaszczone i bardziej strome, gdzie wspomaganie powinno być większe. Jest z kolei parametr minimalny, którego nie można przekroczyć. Oznacza to, że w trakcie jazdy cały czas wóz jest wspomagany elektrycznie – wyjaśnił Kowalski.